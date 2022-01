Come smettere di perdere nelle scommesse sportive e iniziare a vincere soldi?

Scommettere sugli sport non è un modo semplice per guadagnare soldi. È rischioso; puoi perdere tutto ciò che metti in una singola partita. Anche così, se sei attento e intelligente quando scommetti su eventi sportivi, ridurrai le tue perdite e aumenterai le tue vincite e, di fatto, puoi iniziare a guadagnare qualcosa. Come fare questo? Lascia che ti dia alcuni suggerimenti su come cambiare il tuo approccio nel piazzare le tue scommesse sportive su 22Bet online per avere successo.

Sapere è potere

Devi essere preparato prima ancora di pensare di piazzare una scommessa su una determinata squadra in una partita o in un campionato. Scopri le squadre, il loro stile di gioco e le abilità dei giocatori. Non scommettere su una squadra di cui non sai nulla. Studia le tue strategie dai giochi precedenti e confrontarle con i concorrenti. Sembra che ci voglia molto tempo, e lo è davvero. Ma più conosci una squadra, i suoi giocatori e di cosa sono capaci, meglio è. Li capirai meglio e le probabilità di scommetterci saranno a tuo favore.

Anche la conoscenza delle condizioni di salute di alcuni giocatori è importante. Nel calcio, se c'è un giocatore che ha subito gravi lesioni alla gamba, è un punto debole della squadra. I problemi di salute di alcuni giocatori sono pubblicamente noti, mentre altre informazioni al riguardo potrebbero essere nascoste agli occhi normali. Se hai amici o familiari che lavorano nel settore dello sport, possono aiutarti ad analizzare la situazione.

il tempo è prezioso

Non avere fretta di scommettere su ogni gioco. Ci sono centinaia di partite e tornei che si svolgono ogni giorno. Con una mancanza di conoscenza, fai una cattiva scommessa e perdi dei soldi nel processo. Non ce n'è bisogno. Prenditi il ​​tuo tempo per fare ricerche e scegliere il gioco per cui ti senti pronto e conosci abbastanza i giocatori e tutte le altre variabili.

Scegli un gioco con saggezza

Conosci le quote per ogni gioco su cui stai scommettendo e confronto con il prossimo risultato possibile per quel particolare gioco. Cerca di scoprire se ci sono fattori favorevoli nel gioco, ad esempio se una squadra ha giocatori migliori ma il loro allenatore è assente o qualcosa del genere. Controlla quale squadra è favorita dai bookmaker e perché e decidi se sei d'accordo o meno con loro, piazzando la tua scommessa di conseguenza. Le scommesse contro i bookmaker hanno pagamenti migliori in caso di vincita, ma le quote sono inferiori poiché i bookmaker hanno metodi complicati per calcolare le quote.

Cerca scommesse di valore

Una buona strategia è evitare di scommettere sulle squadre preferite e trovare gli sfavoriti nelle partite. Questi tipi di scommesse hanno vincite più elevate ma minori possibilità di vincita poiché i bookmaker non sono disposti a rischiare molti soldi offrendo quote elevate. Puoi piazzare piccole scommesse su queste squadre e aspettare. Metti la quantità di denaro che puoi permetterti di perdere. Vincere solo uno di questi giochi può farti recuperare perdite e guadagni significativi.

Pianificazione a lungo termine

Quando inizi a scommettere su eventi sportivi, non investire tutti i soldi che hai risparmiato. Inizia con piccole somme e se vinci poche scommesse di fila, aumenta leggermente il tuo budget. Non è un'attività una tantum: è un processo e dovresti divertirti. Se vinci denaro, spendi una parte e conserva il resto per le scommesse future.

Se il tuo budget è limitato, scegli attentamente i tuoi eventi per evitare passaggi mancanti. In altre parole: non scommettere su partite per le quali non sei preparato e di cui non sai nulla.

Monitoraggio delle scommesse

Se inizi a fare scommesse multiple, ho alcuni consigli importanti per te. Anche se pensi che la tua memoria sia ottima, dovresti annotare ogni scommessa che hai fatto per tenerle sotto controllo. Saprai facilmente quanti soldi hai perso e quanto hai guadagnato e se hai bisogno di cambiare il tuo approccio o se il tuo processo sta andando nella giusta direzione.

Non limitarti a guardare la tua partita

Le partecipazioni di altre squadre possono influenzare il gioco su cui intendi scommettere. Controlla i punteggi e i risultati del torneo in corso, se alcune squadre sono già state eliminate o meno. Se sono fuori (il che significa che anche se vincono, non arriveranno alla fase successiva del campionato), questo può influenzare notevolmente le probabilità di scommettere su quel particolare gioco. Alcune squadre cercano di mantenere la propria dignità e vincere qualunque cosa accada, mentre altre perdono lo slancio per vincere e semplicemente si arrendono. Controlla come questa squadra ha affrontato situazioni simili in passato.

Divertiti

Può essere un po' complicato, ma sono sicuro che lo sai già: scommettere su questo sport non è solo una questione di soldi. Alla fine, se ti diverti durante i giochi e gli eventi su cui scommettere, questo è tutto ciò che conta. Ciò significa che sei nel posto giusto e fai tutto bene. Non puoi stare lì a confrontare ogni partita con la frustrazione e la rabbia dopo ogni sconfitta. Lascia le tue emozioni negative fuori dalla porta perché non sono utili in questa situazione.