“Sport per tutti”, Nizza lancia un sito internet per invogliare l’attività fisica (Foto e Video)

Un nuovo sito web, ideato e gestito dalla città di Nizza, è rivolto a tutti, a quanti praticano attività sportive ed a quanti potrebbero e soprattutto “dovrebbero” avvicinarsi a questo mondo non tanto per agonismo, quanto per “dare una mano” alla propria salute.

Lo sport è importante per la salute pubblica, l’integrazione sociale, l’istruzione e la laicità: Nizza ha tutte le carte in regola per essere considerata una grande città dello sport.

Con oltre 100 mila praticanti, il concetto di “Sport per tutti” assume il suo pieno significato nella capitale della Costa Azzurra.

Dotata di un territorio eccezionale, con oltre 65 discipline praticate in un ambiente da cartolina, Nizza è una città “ricca per lo sport” con i suoi 335 impianti, cui aree di pratica si estendono anche oltre i confini urbani sul Mar Mediterraneo e sui rilievi montuosi dell'entroterra.

La città di Nizza non manca di dinamismo e solidarietà: conta su quasi 3.500 volontari, persone che, quotidianamente, lavorano con impegno costante al servizio della popolazione.

Tutte le informazioni che consentono di trovare il “proprio” club identificandolo in uno degli 870 presenti in città per praticare una disciplina sportiva nel tempo libero o in competizione, da soli o in compagnia, ma con il necessario supporto umano o anche solo di informazioni, sono ora inserite in un unico sito.