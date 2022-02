Gallo Academy a Bordighera: il nuovo spazio nel centro di Bordighera dedicato al Training ed al Wellness 4.0

Da Gallo Academy il fitness diventa tech tra tecnologia e digitalizzazione. Il nuovo centro si pone l’obbiettivo di diventare un punto di riferimento per gli atleti e gli appassionati di sport nel Ponente Ligure. Un luogo dove non si va solo per allenarsi ma per conoscere a fondo il proprio corpo, raggiungendo tutti gli obiettivi personali a livello fisico e mentale. Il ruolo della tecnologia a servizio di questa palestra consente ai Personal Trainer di dare maggior valenza alla loro esperienza.

“La nostra mission - spiega il Master Trainer Adriano Gallo - è quella di operare in sinergia con alcuni dottori specializzati, in modo che i clienti possano usufruire di un allenamento immersivo, coinvolgente e motivante ma soprattutto altamente funzionale. In questo contesto, l’immersività dell’allenamento, regalerà allo sportivo un’esperienza unica e realmente differente, un allenamento coinvolgente sia per il fisico che per la mente ”.

Si presenta così la Gallo Academy, nuova struttura ideata dal Master Trainer Adriano Gallo e sita a Bordighera in Via Verrando 21. E in effetti, non si può parlare del solito studio di personal training: spicca infatti, ancora prima dello spazio dedicato all’allenamento, l’innovativo servizio della Criosauna per il recupero muscolare e il dimagrimento.

Cryomed PRO è la criosauna utilizzata da Juventus, PSG, Cristian Ronaldo e dall’Ospedale San Raffaele di Milano, per curare infiammazioni muscolari e riabilitare i muscoli.

Non solo: i benefici della Criosauna sono infatti molteplici: dal benessere, al dimagrimento fino all’estetica. All’interno della struttura poi, si trova una selezione accurata della più moderna attrezzatura AKUIS, con tecnologie di ultima generazione per il monitoraggio dei progressi degli atleti, per la preparazione atletica e per la riabilitazione. Questi strumenti sono sempre più evoluti e garantiscono di analizzare le performance e monitorare i miglioramenti degli atleti nel tempo. Inoltre, tutta la parte aerobica è curata con le migliori attrezzature Technogym.

Ma non solo: presso la Gallo Academy ci sarà spazio anche per studi medici con dottori specializzati in nutrizione, trattamenti olistici e osteopatia.