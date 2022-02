Nuovo sito internet: l’ufficio turistico metropolitano si dota di un nuovo strumento informativo

La Métropole Nice Côte d'Azur si è dotata di strumento in più per rendere ancora più appetibile il proprio territorio: è stato totalmente rivisitato il sito internet dell’Ufficio del Turismo che ora è diventato uno strumento indispensabile per chi voglia trascorrere delle vacanze complete e informate in uno dei 51 comuni del territorio.

Il sito internet sostituisce Nicetourisme.com che è andato in pensione dopo essere stato per diversi anni un indispensabile strumento informativo, ma che si rivelava ormai non più adeguato al mutare dei tempi e delle tecnologie.

Pratico, esotico, agile e sorprendente, proprio come il territorio di Nice Côte d'Azur: l’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur ha dato vita ad un nuovo strumento informativo.

Disponibile in tre lingue, fra le quali quella italiana, Explorenicecotedazur.com offre più di 300 pagine di contenuto per ogni versione.

Itinerari, articoli, proposte "testate per voi", informazioni sulle attività e sui luoghi da visitare, un sistema per semplificare le prenotazioni, webcam del mare e della montagna e nuove pagine che consentono di raccontare le "Esperienze".

E’ uno strumento importante per aiutare chi è già sul posto ad organizzare e approfittare al meglio del soggiorno e per chi voglia organizzare un viaggio in maniera informata e, soprattutto, senza spiacevoli sorprese.