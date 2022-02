Marineland propone una esclusiva offerta web, il grande parco della Costa Azzurra è pronto per la nuova stagione

Marineland vive la normalità del suo Parco unico in Costa Azzurra, con tutte le sue attrazzioni pronte a stupire grandi e piccini.



Il parco Kid's Island e il mini-golf Adventure Golf hanno un biglietto di ingresso a 14 euro per adulti e 11 euro per i ragazzi



Un rigoroso protocollo sanitario è stato messo in atto e convalidato dalle autorità per garantire la sicurezza dei visitatori mentre si va alla riscoperta degli animali nel parco tra orche, leoni marini, squali, pinguini e migliaia di pesci tropicali!

Tutte queste misure sono dettagliate sul sito web del parco e le nuove offerte web che permettono un accesso a prezzi molto convenienti in questa stagione: www.marineland.fr