La colorazione dei capelli in casa: i segreti del fai da te

La ricrescita dei capelli bianchi è una fastidiosa costante nella vita di molte donne e, tra le caoticità del lavoro e degli impegni familiari, non si ha sempre l’opportunità di andare dal parrucchiere. Se si desidera un minimo di indipendenza per la colorazione dei capelli, bisogna addestrarsi con una buona guida, un buon prodotto l’Oréal Paris e tanta pazienza. Per la scelta della tinta giusta bisogna fissare in mente alcune informazioni: in primo luogo è bene puntualizzare che scurire i capelli è molto più semplice che schiarirli, motivo per cui se si vuole passare da una base scura ad una chiara , partendo da una base chiara, il risultato finale non sarà eccellente ma si otterrà una colorazione più chiara di al massimo due toni. Alternativamente esiste la decolorazione ad olio, ma questo è un altro argomento.

Per quanto riguarda riflessi o toni, bisogna osservare i numeri intervallati da un punto che si trovano sulle tinte: proprio quei numeri indicano toni, tonalità e riflessi. Il tono è segnalato dal numero che precede il punto e va da una scala da 1 a 10, dove il numero 1 indica il nero e il 10 il biondo platino. Diversamente invece i riflessi vengono indicati con il numero dopo il punto e, come la tonalità, i numeri qui hanno un significato. Il numero 1 indica i riflessi cenere, il due un rosato freddo, il 3 indica i riflessi dorati, il 4 ramati, il 5 sarà un bel mogano, il sei è un rosso intenso, il 7 un verdino e l’8 segnala i riflessi marroni.



Come preparare la tinta?





Prima di qualsiasi totale applicazione bisogna fare una piccola prova antiallergica: 48 ore prima della tinta si deve applicare una piccolissima quantità del prodotto dietro l’orecchio e stare attenti che nessuna reazione allergica venga scatenata. Per capire invece se si è soddisfatti del colore, basterà applicare qualche goccia di colore direttamente su una ciocca. Se il risultato è stato soddisfacente non resta che applicare il prodotto su tutta la testa: bisogna animarsi di una mantellina, un vecchio asciugamano, un pettine, delle mollette e dei guanti . Prima della tintura è necessario preparare tutto questo materiale e posizionare correttamente la mantellina lungo le spalle, per evitare di macchiare gli indumenti. Dopo di che sarà molto importante per una buona stesura del colore dividere i capelli: questo sarà possibile con il pettine o con lo stesso flacone.

L’applicazione del prodotto





La prima parte dei capelli su cui stendere il colore è quello delle radici: dopo aver coperto anche la fronte e le tempie è possibile passare al resto della chioma, applicando un po’ del prodotto sulla mano e stendendolo in maniera uniforme procedendo con una ciocca per volta. Infine si consiglia di procedere con un bel massaggio in testa per stendere tutto il colore. Successivamente a questa fase di stesura non spetta che attendere il tempo di posa segnalato sulla confezione, per poi procedere con un risciacquo intenso a base di balsamo, che consentirà ai capelli di avere una lucentezza extra dopo l’applicazione del colore.