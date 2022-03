Pasticceria Cova raddoppia nel Principato di Monaco

Pasticceria Cova apre le porte del secondo Cova Monte Carlo al Palais de la Plage, il nuovo indirizzo di tendenza del Principato di Monaco.

La nuova struttura del Palais de la Plage, parte del più ampio progetto di riqualificazione della zona a nord della spiaggia del Larvotto a cura del team di Renzo Piano, ospita ora il nuovo Cova Monte Carlo arricchito da una terrazza di circa 40 mq. Il nuovo Cova, dedicato ad una clientela sia locale sia internazionale, combina gli elementi iconici della storica Pasticceria Cova di Milano con un design contemporaneo grazie all’utilizzo di nuovi elementi e materiali innovativi.

“Siamo felici di questa seconda apertura a Monaco” - dichiara Flavio Briatore - “Da quando abbiamo aperto nel 2016 la prima location in Boulevard des Moulins, Cova Monte Carlo è diventato uno degli indirizzi preferiti e un punto di riferimento del Principato. Oggi, con l’annuncio dell’apertura di un secondo Cova a Palais de la Plage, siamo sempre più orgogliosi di continuare a rappresentare l’eccellenza italiana con ben due location a Monte Carlo. Voglio ringraziare la famiglia Faccioli per il loro continuo supporto che ci ha permesso di costruire una partnership solida e di successo”.

Gli interni di Cova Monte Carlo al Palais de la Plage rimangono i veri protagonisti a partire dalla nuova “boiserie” di colore bianco e dall’iconico chandelier Cova e dalle sedute in velluto blu. All’interno, il classico bancone per il caffè espresso e una vetrina dedicata alla piccola pasticceria per cui Cova è famosa nel mondo. Con oltre 200 anni di storia, Cova è un’istituzione riconosciuta a livello mondiale dove la tradizione si incontra con l’eleganza e lo stile italiano.

“Dopo l’apertura di Cova a Parigi nel 2021, siamo entusiasti di aprire la nostra terza location in Europa, oltre al nostro flagship di Milano’ commenta Paola Faccioli, CEO di Cova - “La partnership nata nel 2016 con Flavio Briatore per il primo Cova Monte Carlo voleva essere solo l’inizio di una lunga collaborazione. Oggi, con questa incredibile seconda location siamo convinti che continueremo ad offrire alla clientela locale e cosmopolita del Principato un servizio impeccabile e prodotti di altissima qualità. Cova a La Plage è una sorta di “capsula del tempo” per rivivere le più raffinate tradizioni italiane nel cuore della riviera francese”.