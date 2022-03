“Oggi e domani, noi e voi”, ucraini e francesi insieme a Nizza (Foto)

Tante bandiere gialle ed azzurre in Place Massena a Nizza, circa 300 persone hanno invocato la pace e la solidarietà nei confronti dell’Ucraina aggredita dalla Russia ed invasa.



Uno striscione, contraddistinto dai valori delle bandiere ucraina e francesi, recitava: “Oggi domani…noi voi”



Mentre centinaia di migliaia di persone giungono alle frontiere europee per cercare ospitalità e sicurezza, a Nizza come nelle altre grandi città francesi, non cessano le azioni si solidarietà concreta e le manifestazioni pubbliche.

Nelle fotografie scattate da Ghjuvan Pasquale le immagini della manifestazione di ieri mattina.