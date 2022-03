Torna domani l’appuntamento con gli scrittori nizzardi

Torna, domani martedì 8 marzo, in collaborazione con l’Association des Editeurs Alpes-Côte d’Azur e l’Association des Libraires de Nice, l’appuntamento mensile alla biblioteca Raoul Mille con l’editoria e i libri.



Un martedì al mese, gli scrittori vengono a parlare di Nizza, della sua storia, del suo patrimonio, della sua letteratura e della sua cultura in un'atmosfera da caffè letterario.



Si tratta di un momento di condivisione e scambio tra il pubblico, gli scrittori locali e di approfondimento delle loro pubblicazioni.



L’incontro è fissato per martedì 8 marzo 2022 alle ore 18 presso la biblioteca Raoul Mille. Il tema sarà “La Côte d’Azur degli artisti e degli scrittori”: due autrici presenteranno le loro ultime pubblicazioni.



Si tratta di





"Le Clézio et le pays de Nice" di Martine Arrigo-Schwartz - Éditions Baie des Anges

J.M.G. Le Clézio, che intrattiene complesse relazioni con il Pays de Nice, mostra nelle sue opere i luoghi della sua giovinezza e della sua infanzia, in una ricerca di identità.

Se si allontana dai miti turistici della città, indica le colline e il mare come luoghi privilegiati del passato e non solo. Si fa anche umanista e tristemente visionario difensore dei migranti e degli altri esiliati e di coloro che sono rimasti emarginati dalla vita.

Sottolinea, attraverso la storia delle "ore grigie" della seconda guerra mondiale, l'impatto del genocidio ebraico nella regione di Nizza.

Jean-Marie Gustave Le Clézio, noto come J.M.G. Le Clézio, nato a Nizza il 13 aprile 1940, è uno scrittore francese. Conosce molto presto il successo con il primo romanzo, Il verbale (1963). Fino alla metà degli anni settanta le sue pubblicazioni sono influenzate dalle ricerche formali della corrente letteraria del Nouveau Roman. In seguito, ispirato dalle sue origini, dagli incessanti viaggi e dalle culture degli indiani d'America, Le Clézio pubblica dei romanzi che rimandano all'onirismo e al mito (Deserto e Il cercatore d'oro), libri con una dominante più intima[3], autobiografici o familiari (L'africano). È autore di una quarantina di opere di fantasia (romanzi, fiabe, novelle) e di saggi. Nel 2008 gli è stato conferito il premio Nobel per la letteratura, in quanto "scrittore di nuove partenze, di avventura poetica, di estasi dei sensi, esploratore di un'umanità al di là e al di sotto della civilizzazione regnante".