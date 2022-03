Giunge da Digne il nuovo vescovo di Nizza

Il comunicato ufficiale é di poche righe ed é stato pubblicato sul sito ufficiale della Diocesi di Nizza: “Le pape François a nommé Mgr André Marceau Administrateur Apostolique sede vacante du diocèse de Nice jusqu’à l’installation canonique de Mgr Jean-Philippe Nault, Évêque nommé de Nice”.

La slide pubblicata sul sito ufficiale della diocesi di Nizza

Cambio al vertice per il mondo cattolico del Sud Est francese: il nuovo vescovo di Nizza si chiama Jean-Philippe Nault, è nato a Parigi il 13 aprile 1965, è stato ordinato sacerdote nel 1998 e vescovo di Digne nel 2015.

Proviene dunque dalle Alpes-de-Haute-Provence, uno dei dipartimenti della Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur il vescovo di Nizza che succederà a Mgr André Marceau che aveva retto la diocesi dal 2014, che si era dimesso come prevede il diritto canonico al compimento dei 75 anni e che ora svolgerà le funzioni di amministratore apostolico in attesa che il suo successore s’installi in Avenue Sévigné che ospita il vescovado.

Mgr Jean-Philippe NAULT ha alle spalle un notevole percorso culturale:

Diploma di maturità scientifica

Ingegnere agrario (ISARA, Lione)

Ingegnere in Informatica e Intelligenza Artificiale (ENSIMAG, Grenoble)

Laurea Magistrale in Teologia Dogmatica (La Gregoriana, Roma).

Il motto del neo vescovo di Nizza è “Fiat voluntas Tua”.