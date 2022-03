“Un successo”, Estrosi rivela i “numeri” del carnevale di Nizza. Notevole l’occupazione degli hotel.

“Dopo la cancellazione nel 2021, è stato il Carnevale della re incontro”: con queste parole Christian Estrosi ha salutato e ringraziato quanti, a diverso titolo, hanno lavorato per la riuscita del Carnevale di Nizza, tornato dopo un anno di sospensione a causa del Covid.

Un’edizione definita dal sindaco di Nizza “un successo”.





Questi i numeri ufficiali dell’edizione 2022 del Carnaval “Roi des Animaux”.

Spettatori 107.990;

Oltre 30 milioni di euro in ricadute economiche;

Circa 1400 le persone sono state impegnate;

Un villaggio di carnevale a libero ingresso;

Circa 4000 creazioni realizzate da bambini in 11 diversi laboratori durante il Carnevale (maschere, ciottoli, ghirlande di fiori, cappelli, disegni)

Oltre 3.000 bambini mascherati.

Approssimativamente 2.000 persone hanno visitato il “dietro le quinte” del Carnevale di Nizza;

6 diversi luoghi impegnati per le manifestazioni (Village du Carnaval, Promenade du Paillon, Quai des Etats-Unis, Cours Saleya, Zone Piétonne, Place Garibaldi) ;

38 tra troupes e gruppi;

213 artisti;

210 spettacoli;

80 ore di musica e sfilate;



Dal 9 al 27 febbraio, 213 artisti di 38 diverse compagnie e gruppi hanno trasferito i colori e l'anima del Carnevale in 6 luoghi emblematici della nostra città di Nizza (Village du Carnaval, Promenade du Paillon, Quai des Etats-Unis, Cours Saleya, Zone Piétonne, Place Garibaldi).

Inoltre :

Serata di apertura gratuita al 100% con la partecipazione degli eroi del carnevale: oltre 700 volontari si sono impegnati per la riuscita della manifestazione;

15 carri sul tema degli animali;

16 carri per battaglie di fiori;

40 compagnie provenienti dalla Francia e dall'Europa con più di 900 artisti (tra cui una scuola di danza ucraina).



Notevoli anche i numeri relativi alle presenze registrate nel periodo del carnevale negli hotel cittadini con un tasso di occupazione per il mese di febbraio del 61%, che ha addirittura raggiunto picchi del 77% sabato 19 febbraio e del 76% sabato 26 febbraio.

Alcuni hotel hanno addirittura superato l'80% di occupazione.



In totale, il tasso di occupazione è inferiore solo del 4% rispetto al 2020, quando il carnevale si svolse “quasi” normalmente. I prezzi medi sono lievitati del 10% e la ricaduta per camera del +8%.

I clienti presenti negli hotel erano principalmente francesi, ma un buon numero proveniva anche da Regno Unito, Germania, Benelux, Italia e Svizzera.



Questi i numeri della copertura mediatica

293 giornalisti accreditati (219 nel 2020)

600 notizie di stampa (500 nel 2020)

Molti media internazionali presenti: cechi, italiani, spagnoli, tedeschi, belgi, danesi e svizzeri.



Confermata anche da data dell’edizione 2023 del “Carnaval de Nice, Roi des Trésors du Monde”: dal 10 al 26 febbraio 2023.