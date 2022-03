Sport e natura: Outdoor Festival 06 ed una serie di mostre per “raccontare” il territorio (Foto)

Dal 29 aprile al 1 maggio 2022, diverse località della Costa Azzurra ospiteranno l'Outdoor Festival 06: un palcoscenico per far conoscere il ricco patrimonio del territorio del Dipartimento delle Alpi Marittime con particolare riguardo alle varie attività sportive in mezzo alla natura .



Si tratta di un festival senza precedenti che si articola su quattro elementi:

Esperienze da vivere (Outdoor Experience),

Competizioni (Outdoor Competition),

Il villaggio di Cannes con i suoi 50 espositori (Outdoor Camp)

Eventi culturali (Outdoor Event).



In programma mostre, convegni, proiezioni di film e spettacoli, tutti gratuiti.



Inoltre da sabato 2 aprile a lunedì 2 maggio , vari siti della Costa Azzurra ospiteranno delle mostre:

La Cittadella di Villefranche-sur-Mer ospiterà la mostra "Entre 2 inspirations" del famoso apneista Guillaume Nery (più volte detentore del record mondiale di apnea e ambasciatore della manifestazione) che presenta una selezione delle foto da lui scattate durante diverse spedizioni.

ospiterà la mostra "Entre 2 inspirations" del famoso apneista Guillaume Nery (più volte detentore del record mondiale di apnea e ambasciatore della manifestazione) che presenta una selezione delle foto da lui scattate durante diverse spedizioni. L'aeroporto internazionale Nice Côte d'Azur una mostra del fotografo Emmanuel Juppeaux sulla Grande Traversée du Mercantour.

una mostra del fotografo Emmanuel Juppeaux sulla Grande Traversée du Mercantour. Il Vesùbia Mountain Park a Saint-Martin-Vésubie ospiterà "le Tour de la Côte d’Azur en affiches" di Eric Garence.

ospiterà "le Tour de la Côte d’Azur en affiches" di Eric Garence. Il Port de la Darse di Villefranche-sur-Mer ospiterà “Les Voiles d’Azur, l’âge d’or des régates”, a ricordo delle prime al largo della Costa Azzurra.



Infine, nove atleti, appassionati fotografi, esporranno loro immagini imperniate sugli sport all'aria aperta. Le sedi interessate sono :

Jardin des Plantes à Grasse ;

Parvis de l’Espace du Thiey a Saint-Vallier-de-Thiey

Place des Patriotes a Mougins-le-Haut).

Alla Cittadella di Villefranche la mostra "Entre 2 inspirations" di Guillaume Nery



Per tutto il weekend dell'Outdoor Festival 06, dal 29 aprile al 1 maggio 2022, sono in programma conferenze, proiezioni di film al chiuso, in piscina o all'aperto e spettacoli.



Per prenotarsi per i singoli eventi, da inizio aprile 2022, occorrerà accedere al sito www.outdoorfestival06.fr