Da giovedì a domenica tanta musica armena e due prime assolute

L’Armenia sarà protagonista di questo penultimo weekend del festival che ne omaggerà la storia antichissima con concerti, una coreografia, una proiezione cinematografica e una mostra dedicata al regista e artista Sergei Parajanov.

Per il concerto di giovedì 24 la musica dell’armeno Komitas e dell’ungherese Bartók, etnomusicologi ante litteram, incorniciano la prima esecuzione assoluta (L’Ombre d’un doute, double concerto pour violoncelles et orchestre à cordes) di Bastien David commissionata dal Festival Printemps des Arts con l’Orchestre national d’Auvergne diretta da Roberto Forés Veses e i solisti Marie Ythier e Éric-Maria Couturier al violoncello.

Venerdì 25 sarà la volta del canto armeno poetico ed evocativo affidato al soprano Karine Babajanyan accompagnata dal pianista Vardan Mamikonian.

Sabato 26 alla masterclass pianistica mattutina segue un recital pomeridiano (ore 15.00) per i violinisti Gaspard Maeder e Hugo Meder in cui la degustazione di vini si mescola a quella musicale. Il pomeriggio prosegue con la proiezione di un film e una mostra dedicati a Sergei Parajanov, una delle voci più importanti del cinema e dell’arte armena: alle 17.30 al Lycee Technique et Hotelier vi sarà la proiezione del film Sayat Nova, La Couleur de la grenade e alle 19 all’Opera si terà l’inaugurazione della mostra. Sempre all’Opera, nella Salle Garnier, alle 20 sarà possibile esplorare la musica tradizionale armena affidata all’Ensemble Gurdjieff.

Domenica 27 a Nizza al Conservatoire à Rayonnement Regional protagonista il balletto con una doppia prima assoluta di musica e danza armena commissionata dal Printemps des Arts: Sept, les anges de Sinjar di Aram Hovhannisyan e Michel Petrossian con la coreografia di Michel Hallet Eghayan. Gli interpreti saranno la Compagnie Hallet Eghayan e l’Ensemble Orchestral Contemporain diretto da Léo Margue.

GIOVEDÌ 24 MARZO

18.30 – INCONTRO

con Bastien David, compositore

mediatore Tristan Labouret, musicologo

Théâtre des Variétés

20.00 – THEATRE DES VARIETES

CONCERTO

Komitas Vardapet Fourteen Pieces on Themes of Armenian Folk Songs, per orchestra d’archi (trascrizioni – estratti)

Bastien David L’Ombre d’un doute, double concerto pour violoncelles et orchestre à cordes (prima esecuzione assoluta, commissionata dal Printemps des Arts de Monte-Carlo)

Béla Bartók Divertimento pour orchestre à cordes

Orchestre national d’Auvergne

Roberto Forés Veses direzione musicale e artistica

Marie Ythier e Éric-Maria Couturier violoncello

VENERDÌ 25 MARZO

18.30 – ONE MONTE-CARLO, AMPHITHEATRE

INCONTRO

con Anahit Mikayelyan del Musée Sergei Parajanov (Erevan, Arménie) e Michel Petrossian, compositore, «Folklore armeno e arte colta» mediatore e musicologo Tristan Labouret

20.00 – ONE MONTE-CARLO, SALLE DES ARTS

CONCERTO

Mélodies d’Arménie et d’ailleurs

Karine Babajanyan soprano

Vardan Mamikonian pianoforte

22.30 – AFTER

CLUB DES RESIDENTS ETRANGERS DE MONACO

con Vardan Mamikonian

SABATO 26 MARZO

10.00/13.00 – MASTER CLASSE

con Vardan Mamikonian, pianoforte

Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice

15.00 – LYCEE TECHNIQUE ET HOTELIER

CONCERTO-DEGUSTAZIONE PER DUE VIOLINI

Jean-Marie Leclair Sonate, op. 3 no 1

Sergueï Prokofiev Sonate, op. 56

Luciano Berio Duos (extraits)

Béla Bartók 44 duos (quatrième cahier)

Gaspard Maeder e Hugo Meder violino

17.30 – CINEMA DES BEAUX-ARTS

PROIEZIONE DEL FILM

Sergei Parajanov Sayat Nova, La Couleur de la grenade

A preludio della proiezione: opere d’Arno Babadjanian e Aram Khatchaturian con allievi della classe di pianoforte dell’Académie Rainier III

19.00 – OPERA DE MONTE-CARLO, ATRIUM

INAUGURAZIONE DELL’ESPOSIZIONE SERGEI PARAJANOV

In presenza di Anahit Mikayelyan del Musée Sergei Parajanov (Erevan, Arménie)

20.00 – OPERA DE MONTE-CARLO, SALLE GARNIER

CONCERTO

Komitas Vardapet Musique traditionnelle arménienne

Georges Gurdjieff Œuvres diverses

Ensemble Gurdjieff

Levon Eskenian direzione artistica

22.30 – AFTER

con Gaspard Maeder e Hugo Meder

DOMENICA 27 MARZO

15.00 – CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL DE NICE

BALLETTO

Aram Hovhannisyan e Michel Petrossian

Sept, les anges de Sinjar (prima esecuzione assoluta commissionata dal Printemps des Arts de Monte-Carlo)

Compagnie Hallet Eghayan

Michel Hallet Eghayan choreografia

Ensemble Orchestral Contemporain

Léo Margue direzione

Modalità di prenotazione e di acquisto dei biglietti:

Il prezzo dei biglietti varia da 20 a 40 euro; entrata gratuita per i bambini fino ai 12 anni.

biglietti di 10 euro per giovani dai 13 ai 25 anni. Per gruppi biglietti ridotti.

FESTIVAL PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO

12 avenue d’Ostende MC 98000 Monaco, tel + 377 98 06 28 28; printempsdesarts.mc