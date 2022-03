Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Il sentiero delle Gorges du Loup (Foto)

Passeggiata d’inizio primavera per Danilo Radaelli che ci accompagna, in mezzo alla natura, lungo il sentiero che conduce alle Gorges du Loup.

Le Gorges du Loup sono delle gole scavate dal fiume Loup nel Dipartimento delle Alpi Marittime a circa 45 minuti da Nizza.

Danilo Radaelli, con la sua bicicletta, ci accompagna lungo una strada panoramica.

La strada fiancheggia le Gorges du Loup, un profondo canyon che giunge fino al Mar Mediterraneo.

Attraversando le colline ai piedi del villaggio medievale di Gourdon, la strada delle Gorges du Loup si contraddistingue per i piccoli tunnel.

S’incontra la Cascade de Courmes: meravigliose e panoramiche.

Vi sono altre due cascate da visitare alle Gorges du Loup: Saut du Loup e Cascades des Demoiselles. Alla foce del canyon, il villaggio di Pont du Loup: un bel posto dove fermarsi per passeggiare.

Non lontano dalla gola, Tourrettes sur Loup dove è consigliata un’altra sosta nel caratteristico villaggio, famoso per la sua fiorente comunità di artisti e per i sentieri escursionistici intorno alla città.