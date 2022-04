Le regole per rivalutare il canone di affitto di un alloggio

L'indice di revisione degli affitti (IRL, Indice de Révision des Loyers) fissa il tetto massimo per gli aumenti annuali di affitto che possono essere applicati dai proprietari ai propri inquilini. Permette di rivedere, ogni anno, l'importo degli affitti, escluse le spese condominiali a carico dell’inquilino, per gli alloggi affittati vuoti o arredati (legge del 6 luglio 1989).

Viene calcolato trimestralmente dall'Istituto nazionale di statistica e studi economici (INSEE). Il suo calcolo è basato su variazione media dei prezzi al consumo, escluso il tabacco ed esclusi gli affitti degli ultimi 12 mesi, quindi, per la revisione annuale degli affitti si deve prendere in considerazione:

O l'IRL indicato nella clausola di indicizzazione dell'affitto sul contratto di locazione (data concordata tra il locatore e l'inquilino, o, in mancanza, la durata annuale del contratto di locazione).

Oppure, in mancanza, l'ultimo IRL pubblicato da INSEE alla data della firma del contratto di locazione.

La formula per calcolare il canone rivisto è quindi: affitto corrente X IRL del trimestre di riferimento del contratto / IRL dello stesso trimestre dell'anno precedente.

Tuttavia, per richiedere una revisione dell’affitto, il proprietario ha solo un anno dalla data della revisione, la revisione avrà effetto il giorno della richiesta e non è retroattiva: decorso il periodo di un anno, l'affitto dell'anno trascorso non potrà più essere soggetto a revisione.

Nelle zone ad alta tensione abitativa, l'affitto applicato al nuovo inquilino non può superare l'ultimo affitto applicato al conduttore precedente. In caso di mancata revisione dell'affitto per almeno 12 mesi, il locatore può utilizzare l'IRL per rivedere l'affitto (tenendo conto dell'ultimo indice dell'IRL pubblicato alla data di firma del nuovo contratto).