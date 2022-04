Atterra a Nizza il primo airbus alimentato con olio della frittura

L’aereo che non riusciva ad atterrare all’aeroporto di Nizza dopo aver sorvolato Rauba Capeu e la Promenade des Anglais lo hanno vi sto tante persone.

Erano le 11, un’ora nella quale tante sono le persone che passeggiano lungo la Prom e quel grande aereo che sorvolava ad una quota un po’ più bassa la città ha attirato l’attenzione di molti che hanno assistito al tentativo di atterraggio per poi riprendere quota.

Nessuna emergenza a bordo, ma un volo dimostrativo che prevedeva ben quattro tentativi di atterraggio prima di posarsi effettivamente sulla pista dell’Aéroport Nice Côte d’Azur.

A sorvolare la città è stato un Airbus A380 alimentato con carburante riciclato proveniente dall’aeroporto di Tolosa.

Il carburante riciclato è olio di frittura proveniente da ristoranti e da grandi comunità trattato con idrogeno da Total Énergies.

Un esperimento pienamente riuscito che potrebbe presso essere adottato da Emirates che utilizza proprio i grandi Airbus A380 per i propri voli verso la Costa Azzurra.

Tra l’altro questo aereo è dotato di un sistema di guida satellitare che assicura una traiettoria definita “di precisione” che consente atterraggi anche in condizioni atmosferiche difficili e, soprattutto, di evitare rotte, in fase di atterraggio, troppo vicine ai centri abitati (come a volte succede proprio a Nizza) con attenuazione dell’impatto sonoro.

In pratica l’A380 consente di unire l’utile (il volo con carburante riciclato) al dilettevole (un buon piatto di frittura con patatine) …alla faccia del fegato!