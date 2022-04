Métropole Nice Côte d'Azur: offro lavoro/cerco lavoro: un’applicazione aiuta chi cerca un posto o cerca un collaboratore

Si fa di tutto per sostenere l’occupazione : l’ultima novità è il lancio, da parte della Métropole Nice Côte d'Azur, di una piattaforma online gratuita per la ricerca di lavoro e la messa in relazione aziende e candidati.

L’applicazione consente alle aziende, in particolare a quelle piccole o piccolissime ed ai candidati di incrementare la propria visibilità.

Un sistema per consentire di avvicinare il più possibile l’offerta o la ricerca di lavoro alla zona dove si vive.



Per aiutare quanti cercano un lavoro, la piattaforma offre servizi come la "CVthèque” che consente un collegamento diretto con offerte corrispondenti a profili e competenze e, per chi ha dei problemi con l’informatica, HelloCV, uno strumento che permette di creare intuitivamente un curriculum.



Nuove funzionalità sono in arrivo: possibilità di video colloqui, proposte di test ai candidati, accesso a un motore di ricerca della libreria dei Currucula Vitae

In questo momento sono elencate quasi 14 mila offerte dall'area occupazionale su tutto il territorio della Métropole, oltre a offerte di stage, programmi di studio-lavoro, programmi di lavoro-studio temporanei.



Al momento, i settori della salute, dell'assistenza personale, dell'edilizia o degli alberghi e dei ristoranti sono particolarmente in tensione e hanno bisogno di assumere.