Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

"Ma dictature"

Da Giovedì 14 aprile a sabato 16 aprile 2022 ore 20,30, il sabato anche ore 18

Théâtre Le Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Oncle Vania

Dal 15 al 17 aprile 2022 ore 20,30, la domenica ore 16

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



Voile - Coupe internationale de Printemps

Daòl 16 aprile al 24 aprile 2022

À Baie de Juan-les-Pins

Courses individuelles du 17 au 21 avril à partir de 10h (sauf le 17 à 12h)

Course par équipes du 22 au 24 avril dès 9h.



50e Salon des Antiquaires d'Antibes

50e Salon des Antiquaires d'Antibes

Du 16 Avril jusqu'au 2 Mai

À Esplanade du Pré des Pêcheurs

50e Salon des Antiquaires d'Antibes

Dal 16 aprile al 2 maggio 2p022

Ouverture tous les jours de 10h30 à 19h30.

Port Vauban



Université des Savoirs - "ART CONTEMPORAIN / DÉCOUVERTES / 2"

Martedì 19 aprile 2022 ore 18

Salle des Associations

Cours Massena



"La sorcière sous la lune"

Mercoledì 20 aprile 2022 ore 14

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



CAGNES SUR MER

EXPOSITION PELLETIER, ORFÈVRES

Fino al 12 giugno 2022, dalle 14 alle 17.

Chiuso lunedì e martedì

Musee du Bijou Galerie Solidor

Place du Château



BEAULIEU SUR MER

24° TORNEO ITF JUNIOR GRADO 1, COMPETIZIONE SPORTIVA

Dal 16 aprile4 al 23aprile2022, ogni giorno.

Tennis club

4 rue Alexandre de Yougoslavie



CANNES

ANIMATIONS AUTOUR DE L'IA

Fino a sabato 16 aprile

Médiathèque Noailles



ANIMATIONS ESCAPE GAME "ALIXIS, LA MALÉFIQUE"

Giovedì 14 aprile 2022 dalle 10 alle 18

Campus Georges Méliès

214 avenue Francis Tonner



SALON WORLD ARTIFICIAL INTELLIGENCE CANNES FESTIVAL (WAICF)

Da giovedì 14 aprile a sabato 16 aprile 2022

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE INÈS REG

Giovedì 14 aprile 2022 ore 21

Palais des festivals et des congrès - Grand auditorium Louis Lumière

1 boulevard de la Croisette



TOURNOI DE HADO

Giovedì 14 aprile 2022 dalle 13 alle 17

Palais des Victoires

2 avenue Maurice Chevalier



ANIMATIONS JEU DE PISTE "IA CHALLENGE"

Da venerdì 15 aprile a sabato 16 aprile 2022

Communauté d'Agglomération Cannes Lérins



CONCERT RADIO MINUS SOUND SYSTEM

Venerdì 15 aprile 2022

Ouverture des Portes : 15h30

Début du live : 16h00

RENSEIGNEMENTS

MJC Picaud / Studio 13



SPECTACLE IMPRO LONG FORM

Sabato 16 aprile 2022 ore 20

Théâtre Éclat de rêve

39 rue Léon Noël



SPECTACLE LA CUISINE DES ANGES

Sabato 16 aprile 2022 ore 20,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



CONCERT CONCERT DE PÂQUES

Lunedì 18 aprile 2022 ore 17

Église Notre-Dame de Bon Voyage

2 rue Notre-Dame



EXPOSITION L’EXPO IDÉALE

Photographie

Fino a sabato 23 aprile 2022 ore 15

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



SPECTACLE WIKILIGUES - OUI ET (ANTIBES) VS LIGUE D'IMPROVISATION CANNOISE (CANNES)

Domenica 17 aprile 2022 ore 18

Théâtre Éclat de rêve

39 rue Léon Noël, Cannes



EXPOSITION FRÉDÉRIC DE FAVERNEY - FESTIVAL "LES DEUX TERRES"

Fino a sabato 23 aprile 2022

Pôle culturel municipal Cannes République

Bibliothèque - Médiathèque Romain Gary

Place du Commandant Maria



FIONA RAE - Mostra

Fino a domenica 24 aprile 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION LES 100 ANS DU RACING CLUB DE CANNES

Fino al 25 aprile 2022

Horaire: De 9h à 12h et de 14h à 17h

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



EXPOSITION Photographie NICOLAS FLOC'H - INVISIBLE PARALLÈLE

Fino a domenica 22 maggio 2022

AVRIL / MAI :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 17h45

- Fermée le 1er mai

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION BILAL HAMDAD - SOLITUDES CROISÉES

Fino a domenica 29 maggio 2022

Mardi à vendredi : de 13h à 17h, Samedi et dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CONCERT, MJC PICAUD - MUSIQUES ACTUELLES - PRINTEMPS 2022

Fino a sabato 4 giugno 2022

MJC Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



CAP D'AIL

EXPOSITION ESQUISSES PAR CAROLINE DENIS, ESPOSIZIONE

Fino al 14 maggio 2021

Tutti i mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 14 alle 17.

Château des Terrasses

1 Avenue Géneral de Gaulle



CARROS

LA NAISSANCE DE L’ALPHABET, ESPOSIZIONE

Fino al 7 maggio 2022

Orari di apertura il martedì dalle 14 alle 18. Il mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Médiathèque André Verdet

5 Boulevard de la Colle Belle



Autre temps, autre lieu

Fino al 29 maggio 2022

Véronique Champollion et Francis Puivif investissent le château de Carros pour en révéler et en exploiter les potentialités mémorielles et fonctionnelles.

autre-temps-autre-lieu

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Place du Château



MENTON

Visite guidée: le jardin des Colombières

Venerdì 15 aprile 2022 ore 10,30

Martedì 19 aprile 2021 ore 10,30

312 Route de Super Garavan



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Mercoledì 20 aprile 2022 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio



Visite guidée : le jardin du Riviera Palace

Jardin de Palace de la Belle Epoque

Mercoledì 20 aprile 2022 ore 10,30

Entrée du parc,

28 Avenue Riviera



MONACO

Monaco Residents' Meeting

Giovedì 14 aprile 2022, dalle 18.30 alle 21.30

Monaco Residents' Meeting, a cura di Living in Monaco magazine.

Hotel Columbus Monte-Carlo

23, avenue des Papalins



Recital di pianoforte

Giovedì 14 aprile 2022, alle 20h,

Serie Grande Stagione: recital di pianoforte con Seong-Jin Cho. in programma: George Frideric Haendel, Maurice Ravel e Frédéric Chopin

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Exposition "Monaco – Alexandrie" : Le grand détour villes-mondes et surréalisme cosmopolite

Fino a lunedì 2 maggio 2022

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Tremblements, Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco"

Fino a domenica dimanche 15 maggio 2022,

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra Northbound. Connected by the Sea"

Da sabato 19 marzo a domenica 19 giugno 2022, Museo Oceanografico di Monaco

Il Museum Kunst der Westküste, situato ad Alkersum (Isola di Föhr) in Germania, presenta la mostra "Northbound. Connected by the Sea" dal 19 marzo al 19 giugno 2022 al Museo Oceanografico di Monaco

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



NIZZA

MARTHA HIGH & THE ITALIAN ROYAL FAMILY, CONCERTO

Giovedì 14 aprile 2022 ore 20

Maison de l'Étudiant

5 avenue François Mitterrand



MARIANNE JAMES, SPETTACOLO

Da venerdì 15 a sabato 16 aprile 2022 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



5 TANGOS, POR VOS MUERO, GNAWA, DANZA

Da venerdì 15 a giovedì 21 aprile 2022

Orari di rappresentazione il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato alle 20. Il domenica alle 15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



TOI QUI ES PSY – BRIGITTE RICO, bONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Da venerdì 15 a domenica 17 aprile 2022 ore 21

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



SWIMRUN THE RIVIERA, COMPETIZIONE SPORTIVA

Sabato 16 aprile 2022 dalle 9 alle 12:30.

Attività di Swimrun, alternando nuoto in acque libere e trail running su sentieri costieri.

Swimrun Loic Leferme 10km

Sabato 16 aprile:

Gara di nuoto introduttiva per principianti senza attrezzatura specifica nella zona di Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Swimrun La Riviera 24km

Domenica 17 aprile:

Corsa a nuoto tra Monaco e Nizza con attrezzature per un pubblico più iniziato.

Plage militaire la réserve Nice

50 Bd Franck Pilatte, 06300 Nice



PIERRE PERRET – MES ADIEUX PROVISOIRES, SPETTACOLO

Sabato 16 aprile 2022 ore 20:30.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



"BEN SAINT-MAXENT NO MORE PARTIES IN LA" ESPOSIZIONE

Fino al 18 aprile 2022.

Mercoledì e sabato dalle 15 alle 18.30, altri giorni su appuntamento:

Maison Abandonnée [Villa Cameline]

43, avenue Monplaisir



ARNAUD DUCRET – THAT’S LIFE, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Domenica 17 aprile 2022 alle 19.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



NINHO, CONCERTO

Mercoledì 20 aprile 2022 alle 20.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



NATURE EN VILLE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE, ESPOSIZIONE

Fino al 21 aprile 2022

Aperto tutti i giorni dell'anno 9.30 - 19.30

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais



MARC CHAGALL, DANS LA LUMIÈRE DE LA MATIÈRE - EXPOSITION

Fino al 25 Aprile 2022

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



« WOR(L)D » DE SVETÀ MARLIER S’INVITE AUX PUCES DE NICE, ESPOSIZIONE

Fino al 1° maggio 2022

Puces de Nice

Quai Lunel



ISA MELSHEIMER, ESPOSIZIONE

Fino all'8 maggio 2022

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



LA MORT N’EST PAS UNE FIN

ESPOSIZIONE

Fino al 15 MAGGIO 2022

Orari di apertura :

Museo aperto tutti i giorni tranne il martedì

Dalle 10 alle 17 dal 1 novembre al 30 aprile.

Dalle 10 alle 18 dal 2 maggio al 31 ottobre.

Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



MIRKINE PAR MIRKINE : PHOTOGRAPHES DE CINÉMA ESPOSIZIONE

Fino al 15 MAGGIO 2022

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 18.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



"GUSTAVE-ADOLPHE MOSSA. NICIENSIS PINXIT", EXPOSITION

Fino al 15 maggio 2022

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



MUSIQUE BAROQUE – PROGRAMMATION 2022 - CONCERTO

Fino al 21 MAGGIO 2022

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin



STUDIO HARCOURT – L’ART DE LA LUMIÈRE - EXPOSITION

Fino al 22 maggio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



MOKO MAD’MOISELLE – AMOREGRAFIA, ESPOSIZIONE

Fino al 29 maggio 2022.

Orari di apertura: Aperto tutti i giorni tranne il lunedì

Il museo: dalle 10 alle 18

La galleria: dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



“LAXMI, LE 3E GENRE EN INDE VU PAR ANITA KHEMKA”, ESPOSIZIONE

Fino al 30 maggio 2022

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



“L’ART EN EXIL. HÀM NGHI, PRINCE D’ANNAM (1871-1944)”, ESPOSIZIONE

FINO AL 26 GIUGNO 2022

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Chiuso il martedì, 1 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre.

Il Musée Départemental des Arts Asiatiques di Nizza presenta una nuova mostra su Hàm Nghi (1871-1944), il "Principe di Annam", il primo artista vietnamita formato da pittori e scultori francesi.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



CONSERVATOIRE DE NICE – SAISON 21/22

CONCERTO

Fino al 4 luglio 2022,ogni giorno.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



LA GESTE DE BOUDDHA, ESPOSIZIONE

Fino al 4 settembre 2022, ogni giorno.

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Chiuso il 1° maggio .

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera