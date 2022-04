Hoya Paris apre il suo negozio di moda al Polygone di Cagnes

Il Polygone accoglie per la seconda volta, HOYA Paris, giovane brand di prêt-à-porter di Nizza inizialmente venduto esclusivamente su Internet. Dopo un primo periodo di successo in un negozio temporaneo fino dal centro di Cagnes, HOYA Paris si rinnova in un negozio di 65 m 2 nel cuore del centro Polygone Riviera ed acquisisce così una nuova forma al suo stile.

HOYA Parigi è soprattutto qualità ad un prezzo accessibile, pezzi semplici e chic. Così, fedele al marchio locale i clienti del Polygone Riviera ora possono scoprire borse, accessori e abbigliamento su linee raffinate, leggere e femminili.