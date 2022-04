Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

"Vivant"

Dal 21 al 23 aprile 2022

Spectacle à 20h30, séance supplémentaire le samedi à 18h.

Théâtre Le Tribunal,

5 Place Amiral Barnaud.



Un ennemi du peuple

Dal 22 al 24 aprile 2022

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



Marché de producteurs

Domenica 24 aprile 2022 dalle 10 alle 16

Plateau de la Garoupe



CONCERT RÉCITAL DE FLÛTE ET PIANO - PIERRE-ANTOINE HUBERT ET JULIEN MARTINEAU

Domenica 24 aprile 2022 ore 11

Au programme de ce récital de flûte et piano de Pierre-Antoine Hubert et Julien Martineau (professeur au conservatoire de Nice) :

Eugène Bozza - Image (flûte seule)

Fantaisie de Philippe Gaubert

Concerto pour flûte de Mozart en ré Majeur

Sonatine d'Henri Dutilleux

Sonate de Prokofiev

Hôtel Barrière Le Majestic, 1

0 bd de la Croisette



CONFERENZA, FRANZ SCHUBERT, L'ERRANCE D'UN ÊTRE PARTOUT ÉTRANGER

Mercoledì 27 aprile 2022 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



Université des Savoirs - " La Cavalerie de Napoléon Son Épopée, Ses Chefs "

Event options

Université des Savoirs - " La Cavalerie de Napoléon Son Épopée, Ses Chefs "

Le 26 Avril

À Salle des associations

Catégories: Divers, Art, Associations et Traditions, Evénement associatif, Conférences

Mots clés: Conférence, Tout public



Université des savoirs

Martedì 26 aprile 2022 ore 18

"La Cavalerie de Napoléon Son Épopée, Ses Chefs " par Christian Humbrecht

Salle des Associations

Cours Massena



50e Salon des Antiquaires d'Antibes

Fino al 2 maggio 2022

Ouverture tous les jours de 10h30 à 19h30.

Port Vauban



CAGNES SUR MER

EXPOSITION PELLETIER, ORFÈVRES

Fino al 12 giugno 2022, dalle 14 alle 17.

Chiuso lunedì e martedì

Musee du Bijou Galerie Solidor

Place du Château



BEAULIEU SUR MER

24° TORNEO ITF JUNIOR GRADO 1, COMPETIZIONE SPORTIVA

Fino al 23 aprile2022, ogni giorno.

Tennis club

4 rue Alexandre de Yougoslavie



CANNES

ATELIER Arts plastiquesEnfants

EXPLORER LES CARTES

Giovedì 21 aprile 2022 ore 14,30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



ATELIER MASQUE DE FER

Giovedì 21 aprile 2022 ore 14

Villa Montrose - Archives historiques

9 avenue Montrose



SPECTACLE ADOPTE UN JULES.COM

Venerdì 22 aprile 2022 ore 20,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



DE PROVENCE EN ARMÉNIE: UNE MARCHE POUR LA MÉMOIRE

Venerdì 22 aprile 2022 ore 20

Église Saint-Georges

29 avenue du Roi Albert 1er



ÉVÉNEMENT SPORTIF LA LAZARIDÈS

Sabato 23 aprile 2022 dalle 8 alle 18

Étoile sportive de Cannes



SPECTACLE ZIZE

Sabato 23 aprile 2022 ore 20,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



EXPOSITION L’EXPO IDÉALE

Photographie

Fino a sabato 23 aprile 2022 ore 15

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



EXPOSITION FRÉDÉRIC DE FAVERNEY - FESTIVAL "LES DEUX TERRES"

Fino a sabato 23 aprile 2022

Pôle culturel municipal Cannes République

Bibliothèque - Médiathèque Romain Gary

Place du Commandant Maria



EXPOSITION FLORE PASSION 2022

Exposition de plantes et végétaux

Da sabato 23 aprile a domenica 24 aprile 2022

Pointe Croisette

Square de Verdun

Boulevard de la Croisette - avenue de la reine Astrid



CONFÉRENCE DÉCOUVERTE EN ART CONTEMPORAIN

Actual plasticiens news / Saison 2

Sabato 23 aprile 2022 ore 15

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONCERT AU PROFIT DE LA PROTECTION DES CHATS ABANDONNÉS

Avec l'Ensemble vocal de Cannes et le quatuor Les Latines d'Antibes

Sabato 23 aprile 2022 ore 17,30

Église Holy Trinity

2 avenue Branly



SPECTACLE LE SILENCE DES GE´RANIUMS

Sabato 23 aprile 2022 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



CONCERT HUMANITAIRE AU PROFIT DES ENFANTS

Avec l'Ensemble vocal de Cannes et le groupe Ava Corsica

Domenica 24 aprile 2022 ore 16,30

Église Notre-Dame d'Espérance

1 place de la Castre

Le Suquet



FIONA RAE - Mostra

Fino a domenica 24 aprile 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION LES 100 ANS DU RACING CLUB DE CANNES

Fino al 25 aprile 2022

Horaire: De 9h à 12h et de 14h à 17h

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



EXPOSITION Photographie NICOLAS FLOC'H - INVISIBLE PARALLÈLE

Fino a domenica 22 maggio 2022

AVRIL / MAI :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 17h45

- Fermée le 1er mai

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION BILAL HAMDAD - SOLITUDES CROISÉES

Fino a domenica 29 maggio 2022

Mardi à vendredi : de 13h à 17h, Samedi et dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CONCERT, MJC PICAUD - MUSIQUES ACTUELLES - PRINTEMPS 2022

Fino a sabato 4 giugno 2022

MJC Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



CAP D'AIL

EXPOSITION ESQUISSES PAR CAROLINE DENIS, ESPOSIZIONE

Fino al 14 maggio 2021

Tutti i mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 14 alle 17.

Château des Terrasses

1 Avenue Géneral de Gaulle



CARROS

LA NAISSANCE DE L’ALPHABET, ESPOSIZIONE

Fino al 7 maggio 2022

Orari di apertura il martedì dalle 14 alle 18. Il mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Médiathèque André Verdet

5 Boulevard de la Colle Belle



Autre temps, autre lieu

Fino al 29 maggio 2022

Véronique Champollion et Francis Puivif investissent le château de Carros pour en révéler et en exploiter les potentialités mémorielles et fonctionnelles.

autre-temps-autre-lieu

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Place du Château



EZE

EXPOSITION BRETT G.

Dal 21/04 al 28/04/2022, ogni giorno.

Galerie Municipale Eze-village

Rue de la Paix



LE BROC

LES FANTAISIES VERDOYANTES DE MME HÊTRE, SPETTACOLO

Giovedì 21 aprile 2022

Orari di rappresentazione dalle 16 alle 17.

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



ERIC-EMMANUEL SCHMITT “MADAME PYLINSKA ET LE SECRET DE CHOPIN“, TEATRO

Sabato 23 aprile 2022 Orari di rappresentazione dalle 20:30 alle 22:30.

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



MENTON

Théâtre jeune public : Jack et le haricot magique

Mercoledì 27 aprile 2022 ore 15

Salle Saint-Exupéry

8 Rue de la République



Visite guidée : jardin remarquable le Mas Flofaro

Giovedì 21 aprile 2022 ore 10

69 corniche André Tardieu



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 21 aprile 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 21 aprile 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée: le jardin des Colombières

Venerdì 22 aprile 2022 ore 10,30

Martedì 26 aprile 2021 ore 10,30

312 Route de Super Garavan



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 21 aprile 2022 ore 15

Venerdì 22 aprile 2022 ore 15

Sabato 23 aprile 2022 ore 15

Domenica 24 aprile 2022 ore 15

Martedì 26 aprile 2022 ore 15

Mercoledì 27 aprile 2022 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 22 aprile 2022 ore 10

Lunedì 25 aprile 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Venerdì 22 aprile 2022 ore 10

Martedì 26 aprile 2022 ore 10

21 Prom. Reine Astrid

Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 25 aprile 2022 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 26 aprile 2022 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : la Chapelle des Pénitents Noirs

Mercoledì 27 aprile 2022 ore 14,30

Rue du général Galliéni



Exposition une collection dans tous ses états

Fino al 30 maggio 2022

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



Exposition : "D'un support à l'autre"

Fino al 10 giugno 2022

Galerie d'art contemporain (Palais de l'Europe)

Galerie d’art contemporain - palais de l’Europe

8 avenue Boyer



MONACO

Abito qui di Jean-Michel

Giovedì 21 aprile 2022, alle 20.30,

"Abito qui" di Jean-Michel Ribes, con Olivier Broche, Manon Chircen, Romain Cottard, Charly Fournier, Annie Gre´gorio, Jean Joude´, Alice De Lencquesaing, Philippe Magnan, Marie-Christine Orry e Ste´phane Soo Mongo

Giovedì 21 aprile 2022, alle 20.30

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Manon Lescaut

Venerdì 22 aprile 2022 (gala), mercoledì 27 aprile, sabato 30 aprile alle 20 e domenica 24 aprile alle 15, , à 20h et dimanche 24 avril, à 15h

"Manon Lescaut" di Giacomo Puccini con Maria Agresta, Claudio Sgura, Yusif Eyvazov, Alessandro Spina, Luis Gomez, Luca Casalin, Loriana Castellano, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo e l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretto da Pinchas Steinberg, evento organizzato dall'Opera di Monte-Carlo

Da venerdì 22 a sabato 30 aprile 2022

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Concerto "POUCE LA VIE #4"

Sabato 23 aprile 2022 alle 20

"POUCE LA VIE #4" - Un concerto evento del pianista e compositore Yvan Cassar e l'orchestra Call Me Winston. Louis CHEDID sarà il padrino della serata, presentata da Marc TOESCA. Tutti i proventi della serata saranno devoluti alla Fondazione Flavien

Sabato 23 aprile 2022, alle 20h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Concerto di Anne Sila

Sabato 23 aprile 2022 alle 20.30

Concerto di Anne Sila, a cura del Comune di Monaco

Sabato 23 aprile 2022, alle 20.30

Espace Léo Ferré

25, avenue Albert II



Monte-Carlo Film Festival della Commedia

Da lunedì 25 a sabato 30 aprile 2022

19° edizione del festival a Monaco, diretta e ideata da Ezio Greggio

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Recital lirico Sir Bryn Terfel

Martedì 26 aprile 2022 alle 20

Recital lirico di Sir Bryn Terfel, baritono-basso con Hannah Stone, arpa e Annabel Thwaite, pianoforte, evento organizzato dall'Opera di Monte-Carlo. In programma: opere di Finzi, Thomas, Novello, Schubert, Debussy, Schumann, Schonberg, Guridi, Boito, Wagner e Beethoven

Martedì 26 aprile 2022, alle 20h

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



L'Ufficiale e la Spia" (J'Accuse)

Martedì 26 aprile 2022 alle 20

Tutta l'arte del Cinema - I Martedì del Cinema - proiezione del film "L'Ufficiale e la Spia" (J'Accuse) di Roman Polanski (2019) organizzata dall'Istituto Audiovisivo di Monaco

Martedì 26 aprile 2022, alle 20h

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Bonhomme

Martedì 26 aprile 2022 alle 20.30

"Bonhomme" di e con Laurent Sciamma

Martedì 26 aprile 2022, alle 20.30

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Lulu Dans La Lune (ndt, "Lulu nella luna")

Mercoledì 27 alle 16.30, sabato 30 aprile alle 11 e alle 16.30, domenica 1 maggio alle 11

"Lulu Dans La Lune" (ndt, "Lulu nella luna") di e con Manon Lheureux e Fabienne Chas

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Exposition "Monaco – Alexandrie" : Le grand détour villes-mondes et surréalisme cosmopolite

Fino a lunedì 2 maggio 2022

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Tremblements, Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco"

Fino a domenica dimanche 15 maggio 2022,

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra Northbound. Connected by the Sea"

Da sabato 19 marzo a domenica 19 giugno 2022, Museo Oceanografico di Monaco

Il Museum Kunst der Westküste, situato ad Alkersum (Isola di Föhr) in Germania, presenta la mostra "Northbound. Connected by the Sea" dal 19 marzo al 19 giugno 2022 al Museo Oceanografico di Monaco

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



NIZZA

NATURE EN VILLE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE, ESPOSIZIONE

Fino al 21 aprile 2022

Aperto tutti i giorni dell'anno 9.30 - 19.30

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais



5 TANGOS, POR VOS MUERO, GNAWA

DANZA

Da venerdì 15 a giovedì 21 aprile 2022

Orari di rappresentazione il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato alle 20. La domenica alle 15.

Ballet Nice Méditerranée.

5 Tanghi.

Por Vos Muero.

Gnawa.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



BOODER IS BACK, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Dal giovedì 21 a venerdì 22 aprile 2022

Orari di rappresentazione il giovedì e venerdì alle 21.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



TU DANSES ? TRIO NOUVEL ALBUM « SONGS OF PRAISE », CONCERTO

Giovedì 21 aprile 2022

Orari di rappresentazione alle 20:15.

Galerie Depardieu Art Contemporain

6 rue du docteur Jacques Guidoni

(ex passage Gioffredo)



LA PETITE CABINE FAIT SON CABARET, SPETTACOLO

Venerdì 22 aprile 2022 alle 20,30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



L’ENCHANTERESSE, SPETTACOLO

Venerdì 22 aprile 2022 alle 21.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



ÇA SE CHANTE ET ÇA SE DANSE… IL ÉTAIT UNE FOIS CLOCLO, SPETTACOLO

Venerdì 22 aprile 2022 alle 20,30.

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix



DANS MON PIANO / CONCERT PIANO-VOIX DE SOPHIE TAVERA, CONCERTO

Venerdì 22 aprile 2022 alle 20:15.

Galerie Depardieu Art Contemporain

6 rue du docteur Jacques Guidoni

(ex passage Gioffredo)



JEFF PANACLOC, SPETTACOLO

Venerdì 22 aprile 2022 alle 20.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



ÉRIC ANTOINE – GRANDIS UN PEU ! ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Da sabato 23 a domenica 24 aprile 2022

Orari di rappresentazione il sabato alle 20. La domenica alle 17.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



FRANÇOIS ANTO, CONCERTO

Sabato 23 aprile 2022 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



LES TENDANCES DE LA MISE EN SCÈNE WAGNÉRIENNE, CONFERENZA

Sabato 23 aprile 2022 alle 15.

Relatore: Christian Merlin (critico musicale).

Organizzato dal Cercle Richard Wagner Rive Droite.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



LE PARADIS C’EST D’ENFER, SPETTACOLO

Domenica 24 aprile 2022

Orari di rappresentazione alle 18.

Venerdì 29 aprile 2022

Orari di rappresentazione alle 21.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



HISTOIRE DE CORS, CONCERTO

Lunedì 25 aprile 2022 ore 12,15

L'Artistique

27 Boulevard Dubouchage



GAD « D’AILLEURS », SPETTACOLO

Mercoledì 27 aprile 2022 ore 20

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



MARC CHAGALL, DANS LA LUMIÈRE DE LA MATIÈRE - EXPOSITION

Fino al 25 Aprile 2022

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



NO FINISH LINE NICE

COMPETIZIONE SPORTIVA

Dal mercoledì 27 aprile a domenica 1° maggio 2022

L'imperdibile evento sportivo e di beneficenza sul Quai des Etats-Unis.

Quai des Etats-Unis



AVRIL AUX JARDINS

Fino al 1° maggio 2022, ogni giorno.

Jardin Albert 1er

Promenade des Anglais

Avenue de Verdun



« WOR(L)D » DE SVETÀ MARLIER S’INVITE AUX PUCES DE NICE, ESPOSIZIONE

Fino al 1° maggio 2022

Puces de Nice

Quai Lunel



ISA MELSHEIMER, ESPOSIZIONE

Fino all'8 maggio 2022

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



UNE BIBLIOTHÈQUE DE LA COULEUR, ESPOSIZIONE

Fino al 15 MAGGIO 2022

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



LA MORT N’EST PAS UNE FIN

ESPOSIZIONE

Fino al 15 MAGGIO 2022

Orari di apertura :

Museo aperto tutti i giorni tranne il martedì

Dalle 10 alle 17 dal 1 novembre al 30 aprile.

Dalle 10 alle 18 dal 2 maggio al 31 ottobre.

Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



MIRKINE PAR MIRKINE : PHOTOGRAPHES DE CINÉMA ESPOSIZIONE

Fino al 15 MAGGIO 2022

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 18.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



"GUSTAVE-ADOLPHE MOSSA. NICIENSIS PINXIT", EXPOSITION

Fino al 15 maggio 2022

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



MUSIQUE BAROQUE – PROGRAMMATION 2022 - CONCERTO

Fino al 21 MAGGIO 2022

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin



STUDIO HARCOURT – L’ART DE LA LUMIÈRE - EXPOSITION

Fino al 22 maggio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



MOKO MAD’MOISELLE – AMOREGRAFIA, ESPOSIZIONE

Fino al 29 maggio 2022.

Orari di apertura: Aperto tutti i giorni tranne il lunedì

Il museo: dalle 10 alle 18

La galleria: dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



“LAXMI, LE 3E GENRE EN INDE VU PAR ANITA KHEMKA”, ESPOSIZIONE

Fino al 30 maggio 2022

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



“L’ART EN EXIL. HÀM NGHI, PRINCE D’ANNAM (1871-1944)”, ESPOSIZIONE

FINO AL 26 GIUGNO 2022

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Chiuso il martedì, 1 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre.

Il Musée Départemental des Arts Asiatiques di Nizza presenta una nuova mostra su Hàm Nghi (1871-1944), il "Principe di Annam", il primo artista vietnamita formato da pittori e scultori francesi.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



CONSERVATOIRE DE NICE – SAISON 21/22

CONCERTO

Fino al 4 luglio 2022,ogni giorno.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



LA GESTE DE BOUDDHA, ESPOSIZIONE

Fino al 4 settembre 2022, ogni giorno.

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Chiuso il 1° maggio .

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



SAINT ÉTIENNE DE TINÉE

PROMENADE- CONFÉRENCE

Sabato 23 aprile 2022 dalle 10 alle 12.

Place de l'église

06660 Saint-Étienne-de-Tinée



SAINT JEAN CAP FERRAT

CONFÉRENCE « LES CHANGEMENTS DU PEUPLEMENT DE CÉTACÉS AU LARGE DE LA CÔTE D’AZUR »

Venerdì 22 aprile 2022 alle 20.

Conférence menée par Alexandre Gannier, Cétologue et Président du GREC (Groupe de Recherche sur les Cétacés).

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh