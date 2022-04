Il Museo d’Arte Naïf di Nizza celebra i propri quarant’anni, il programma del mese di maggio (Foto)

Per tutto il 2022, il Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky celebra i quarant'anni dalla sua inaugurazione: anche il mese di maggio riserva un ricco programma di iniziative.



Giovedì 5 maggio – ore 14,30 al museo

Visita del museo in compagnia di Amélie Ravalec: scoperta dell'universo naïf di Anatole Javkovsky. Visita guidata guidata da Frédérique Olivier-Ghauri con Fabrice Flahutez ed Emmanuelle Fighiera, direttore artistico.





Giovedì 5 maggio – ore 18 all’Artistique

Proiezione del film “Art and Mind” seguito da un dibattito con la regista Amelie Ravalec. Il film documentario è una sorta di viaggio nell'arte e nella creazione ed esplora i confini di quella che è stata chiamata, nei secoli, follia. Dai maestri fiamminghi ai pittori romantici fino al surrealismo e all'Art Brut, è un intero viaggio attraverso la storia delle arti mettendo in discussione il genio creativo attraverso le nuove scoperte in neuropsichiatria o psicoanalisi.

Moderatore: Fabrice Flahutez, professore all'Università di Lyon Saint-Etienne, curatore di mostre e specialista in surrealismo e gruppi di artisti dopo il 1945.





Sabato 14 maggio – Dalle 18 alle 22 - Notte dei musei

Attraverso le opere dei maggiori creatori di oggi, la danzatrice Sophie Jégou e il percussionista Thierry Miroglio offrono al visitatore un peregrinare sonoro e visivo, dai giardini del Parc Sainte-Hélène agli interni del Museo.

In evidenza la fantasia degli artisti, la Natura, le culture dell'Asia, dell'Europa, dell'America Latina, tanti punti di incontro con i gesti coreografici, i ritmi e i suoni di tanti strumenti, lo spazio e la magia del luogo.





Inoltre, fino al 15 maggio, il Museo invita il pubblico a partecipare alla celebrazione dell’anniversario realizzando, a casa o nello spazio creativo messo a sua disposizione in una sala espositiva del Museo, una carta postale che sarà esposta a rotazione.





Il Musée International d’Art Naïf si trova a Nizza nel Château Sainte-Hélène, Avenue de Fabron.