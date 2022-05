Prestiti per le famiglie: quale finanziamento scegliere?

In questi ultimi mesi l’economia sta ricominciando a girare e le persone hanno ripreso a compiere investimenti, non solo nel settore immobiliare: i prestiti vengono oggi richiesti anche per l’acquisto dell’auto, per compiere un viaggio e per altre piccole spese.

Quali sono le tipologie di finanziamento più convenienti al giorno d’oggi per una famiglia? Quale prestito vale la pena richiedere in questo momento storico? Scopriamolo insieme.

Prestiti personali online

Strumenti molto utili per le famiglie sono i prestiti personali, specialmente i prestiti online : finanziamenti non finalizzati che si possono richiedere in modo più semplice rispetto alle modalità tradizionali. È, infatti, sufficiente presentare domanda online attraverso il portale dell’istituto di credito o della finanziaria, allegare i documenti richiesti e attendere che la richiesta venga presa in carico e valutata. In caso di esito positivo, si può procedere direttamente con la firma digitale questo significa che non è necessario recarsi personalmente presso lo sportello.

Inoltre, sottoscrivere un prestito online permette di risparmiare carta e di utilizzare l’app dell’istituto di credito per gestire le pratiche e del prestito.

Per quanto riguarda i tassi d’interesse, questi dipendono dall’istituto di credito al quale ci si rivolge. È bene ricordare, inoltre, che i prestiti online rientrano nella categoria dei finanziamenti non finalizzati, dunque il capitale che si richiede può essere utilizzato dalla famiglia liberamente, senza rendicontare nulla alla banca e senza vincoli.

Un prestito personale può essere infatti richiesto senza segnalarne la finalità di utilizzo, che può essere di vario tipo: ad esempio, può essere richiesto per l’acquisto di un veicolo o per la riparazione di uno già in proprio possesso, per la ristrutturazione della casa o ancora per spese mediche, di studio o per i propri viaggi di famiglia.