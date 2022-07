La ripresa del mercato immobiliare a Napoli: le nuove tendenze

La situazione per il mercato immobiliare a Napoli si attesta su importanti valori. Questo anche perché la città partenopea è stata definita fra le più importanti destinazioni turistiche dell’ultimo momento. Non potrebbe essere che così, considerando anche che a partire dal 1995 il centro storico di Napoli è stato inserito fra i più importanti elementi che compongono il patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco. È anche grazie a tutto questo che riprendono i flussi turistici e la situazione si fa molto dinamica anche per quanto riguarda il mercato immobiliare.

La situazione del mercato immobiliare a Napoli

Per i monolocali vendita Napoli si può prendere come punto di riferimento il sito Immobiliovunque.it. Si tratta di un portale molto performante, che unisce la solidità della piattaforma alla qualità degli annunci immobiliari. Infatti questi vengono scelti specificamente tra quelli proposti dalle agenzie immobiliari. In questo modo ogni utente può cercare ciò che fa al caso proprio.

La situazione del mercato immobiliare a Napoli ha subito dei cambiamenti rispetto al 2021. Infatti nei primi sei mesi dell’anno scorso le quotazioni sono risultate piuttosto stabili. In ogni caso il 2021 ha segnato anche un punto di svolta, perché si cominciavano ad intravedere i primi segnali di una ripresa che dura tutt’oggi.

È chiaro che nel 2020, anche a causa dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni, la città ha risentito del calo dei flussi turistici, quindi sono diminuite anche le compravendite degli investitori che avevano intenzione di creare delle locazioni. Oggi la situazione è molto cambiata, attestandosi sul fronte della ripresa.

Le zone più gettonate per la compravendita immobiliare

Tra le zone più richieste per quanto riguarda l’acquisto delle case a Napoli vi è l’area che corrisponde alla via dell’Epomeo. I prezzi comunque non sono particolarmente alti, perché per l’usato si possono spendere circa 2.000-2.500 euro al metro quadro. Si può arrivare a 3.000 euro anche per le soluzioni più eleganti.

Un particolare interesse è stato dimostrato anche per la zona della Loggetta, data la convenienza dei prezzi, visto che si possono acquistare appartamenti anche a 1.500 euro al metro quadro.

La situazione nei quartieri Sanità e Collina

Nel quartiere Sanità soprattutto a rendere vivace il mercato immobiliare sono gli investitori, che, specialmente negli anni passati, acquistavano per poi creare case vacanze o bed and breakfast. Oggi sono più diffusi invece gli acquisti per essere destinati a locazioni di tipo residenziale.

Nella macroarea della Collina le quotazioni presentano una crescita pari allo 0,4%. Ci sono anche degli aumenti per quanto riguarda gli acquisti di nuda proprietà in questa zona, anche se si tratta di incrementi soltanto lievi.

Gli acquirenti, tuttavia, possono beneficiare dei mutui che in questo periodo hanno raggiunto tassi di interessi minimi.

La disponibilità nell’area dei Quartieri Spagnoli

A Napoli ci sono opportunità per tutte le tasche. Infatti per esempio anche chi ha meno disponibilità economica può trovare delle buone occasioni rivolgendosi all’area dei Quartieri Spagnoli. I prezzi delle case qui sono molto bassi, venendo a costare circa 1.000 euro al metro quadro.

Nella macroarea Flegrea-Fuorigrotta, specialmente all’interno del quartiere di Soccavo, ultimamente sono aumentate le richieste da parte di famiglie e coppie che vorrebbero avere la possibilità di acquistare una casa da adibire ad abitazione principale. In questo senso le tipologie di immobili più cercate sono i trilocali.

Inoltre fra le novità molto richieste dai potenziali acquirenti c’è la possibilità di usufruire di uno spazio esterno, esigenza che è diventata molto importante da quando si è verificata l’esperienza del lockdown.

Gli spazi esterni, come giardini, terrazzi e balconi, sono molto richiesti, così come anche le metrature più ampie a cui puntano soprattutto le famiglie che cercano una prima casa.