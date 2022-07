Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di luglio (Foto)

Anche nel mese di luglio l’attività culturale e una serie di manifestazioni caratterizzeranno il cartellone di Antibes - Juan-les-Pins .





Eventi

25e Big Reggae Festival - Lunedì 4 luglio 2022

Pinède Gould



Marching Bands - Dal 5 luglio al 18 agosto 2022

Dalle 19,30 alle 20,30 nelle strade di Antibes e Juan-les-Pins



Jammin’ Summer Session - Dal 7 luglio al 19 agosto 2022

Petite Pinède a Juan-les-Pins e Place Nationale ad Antibes.

Concerti gratuiti accessibili a tutti per scoprire musicisti emergenti della scena jazz contemporanea. Artisti internazionali che rappresentano tutte le diverse tendenze del jazz (classical, flamenco, jazz oriental, afro-jazz, rock, electro, vocal ...), molti dei quali provengono da «Jammy’Juan», evento prediletto dai professionisti del jazz.



Festival international de jazz « Jazz à Juan » - Dal 6 al 19 luglio 2022

Ore 20,30 - Pinède Gould

Aux yeux des stars du monde entier, la

Agli occhi delle star di tutto il mondo, la pineta Gould equivale a quello che la Scala di Milano rappresenta per un artista lirico, cioè il palcoscenico della consacrazione e un’occasione unica per incontrare il pubblico. Jazz a Juan è un magnifico mix in cui si incontrano tutte le tendenze. Artisti popolari e di nicchia, giovani talenti diventati famosi, iconoclasti innovatori, classici e moderni… I musicisti che dalla prima edizione del 1960 a oggi hanno calcato il palco della mitica pineta sono davvero numerosi.



Théâtre Le Tribunal en plein air – Dal 6 luglio al 3 agosto 2022

Ore 21 - Espaces du Fort Carré



Festival Electro 2022 – 22 e 23 luglio 2022

Dalle 18,30 alle 5 - Pinède Gould e Golden Rooftop

Un nuovo festival a Juan, attorno alla musica elettronica.



Mondial de FootVolley – Sabato 30 e domenica 31 luglio 2022

Pinède Gould

Due giorni di gare, spettacolo e festa che vedrà partecipare tutte le maggiori nazionali che

praticano questo sport: Francia, Brasile, Italia, USA, Portogallo, Svizzera, Austria, Croazia,

Germania, Olanda.



Durante tutta l’estate -

La Summer Pop’Arts di Antibes Juan-les-Pins riunisce tutti gli eventi e le numerose attività proposte quest’estate lungo le strade di Juan-les-Pins e Antibes. Vedere, ascoltare, uscire e ballare sono le parole chiave di questo programma attraente ed eclettico.





Antibes giorno per giorno

Il 1°, 8 e 29 luglio 2022

Visites guidées de l’Eglise du Sacré Coeur d’Antibes



Sabato 2 luglio

Les Terrasses BD ore 14,30 - Place Nationale



Mercoledì 6 luglio 2022

Concert d’été de l’Harmonie antiboise - Place Mariejol

Festival international de jazz « Jazz à Juan » ore 20,30 - Pinède Gould

Théâtre Le Tribunal en plein air ore 21 - Espaces du Fort Carré



Giovedì 7 luglio 2022

Fêtes de Notre-Dame de Bon-Port

Jammin’Summer session – Ore 19,15 - Petite Pinède



Venerdì 8 luglio 2022

C’est pas juste ! Ore 15 - Théâtre Le Tribunal

Jammin’Summer session Ore 19,15 - Petite Pinède

Fêtes de Notre-Dame de Bon-Port – dalle ore 20,30

Festival international de jazz « Jazz à Juan » - Ore 20,30 - Pinède Gould



Sabato 9 luglio 2022

Les Tubes de l’été, ore 17 - Espaces du Fort-Carré

Jammin’Summer session, ore 19,15 - Petite Pinède

Fêtes de Notre-Dame de Bon-Port - Ore 20,30

Festival international de jazz « Jazz à Juan », ore 20,30 - Pinède Gould

Roberto Fonseca // Snarky Puppy



Domenica 10 luglio 2022

Fêtes de Notre-Dame de Bon-Port, ore 6,15

Jammin’Summer session – Ore 19,15 - Petite Pinède

Festival international de jazz « Jazz à Juan » - Ore 20,30 - Pinède Gould



Lunedì 11 luglio 2022

Jammin’Summer session ore 19,15 - - Petite Pinède

Festival international de jazz « Jazz à Juan », ore 20,30 - Pinède Gould



Martedì 12 luglio 2022

Jammin’Summer session, ore 19,15 - Petite Pinède

Festival international de jazz « Jazz à Juan » ore 20,30 - Pinède Gould



Mercoledì 13 luglio 2022

Miss Bubulle, ore 15 - Théâtre Le Tribunal

Bal des Sapeurs Pompiers -

Jammin’Summer session, ore 19,15 - Petite Pinède

Festival international de jazz « Jazz à Juan », ore 20,30 - Pinède Gould

Théâtre Le Tribunal en plein air, ore 21 - Espaces du Fort Carré

Fête Nationale ore 22 - Feu d’artifice à Antibes

Un Bal Populaire ore



Giovedì 14 luglio 2022

Concours de Boules Carrees

Festival international de jazz « Jazz à Juan » ore 20,30 - Pinède Gould

Feu d’artifice, Baie de Juan-les-Pins ore 22,45



Venerdì 15 luglio 2022

Jammin’Summer session, ore 19,15 - Petite Pinède



Sabato 16 luglio 2022 -

Jammin’Summer session, ore 19,15 - Petite Pinède

Festival international de jazz « Jazz à Juan » ore 20,30 - Pinède Gould



Domenica 17 luglio 2022

Marché de producteurs dalle 10 alle 17 – Plateau de la Garoupe

Jammin’Summer session, ore 19,15 - Petite Pinède

Festival international de jazz « Jazz à Juan » ore 20,30 - Pinède Gould



Lunedì 18 luglio 2022

Jammin’Summer session, ore 19,15 - Petite Pinède

Festival international de jazz « Jazz à Juan », ore 20,30 - Pinède Gould



Martedì 19 luglio 2022

Festival international de jazz « Jazz à Juan », ore 20,30 - Pinède Gould



Mercoledì 20 luglio 2022

Jammin’Summer session,m ore 20 - Kiosque

Théâtre Le Tribunal en plein air ore 21 - Espaces du Fort Carré

La soirée éclatée. 6 humoristes, 1h de stand-up



Venerdì 22 e sabato 23 luglio 2022

Festival Electro 2022, dalle 18 alle 00,15 - Pinède Gould



Sabato 23 e domenica 24 luglio 2022

Fête Sainte-Marie Madeleine, Quartier de la Fontonne



Mercoledì 27 luglio 2022

Jammin’Summer session, ore 20 - Kiosque

Théâtre Le Tribunal en plein air, ore 21 - Espaces du Fort Carré.



Venerdì 29 luglio 2022

Jammin’Summer session, ore 20 Petite Pinède



Mostre ed esposizioni

Jaume Plensa - La lumière veille - Musée Picasso Fino al 25 settembre 2022.

Exposition Permanente Nathalie Mauche et Pascal Papalia -

Les Casemates de la Création – Fino al 30 ottobre 2022.

Deux-Trois-D - Atelier du Safranier – Fino al 31 ottobre 2021.

Les Peintres paysagistes - Musée de la Carte Postale – Fino al 31 dicembre 2022.

Palmyre, Images de Syrie - Photographies de Michel Eisenlohr

Musée d’Archéologie – Dal 25 giugno 2022 al 30 ottobre 2022.

Exposition Siegfried Bernard Polvara – Palais des Congrès Antipolis- Fino al 31agosto 2022

Plantu : Morceaux choisis, Musée Peynet et du dessin humoristique – Fino al 30 novembre 2022