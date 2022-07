Escavatori cingolati: un tipo popolare di macchine edili

Uno dei tipi popolari di macchinari speciali sono gli escavatori cingolati. Sono utilizzati per vari lavori di sterro e costruzione. La macchina ha un braccio idraulico, che è caratterizzato da produttività e manovrabilità. Gli escavatori cingolati sono dotati di benne e altri tipi di attrezzature. La presenza dei cingoli fornisce una buona capacità di caminezza, la possibilità di applicazione nelle condizioni più difficili, ad esempio nelle cave, su terreni paludosi, ecc. Tra i vantaggi di queste macchine c'è anche la presenza dei motori potenti.

Caratteristiche del funzionamento degli escavatori cingolati

Esistono molte modifiche degli escavatori cingolati progettati per eseguire vari lavori. La struttura standard della macchina consiste da telaio, piattaforma girevole, cabina e unità di lavoro.

Escavatori cingolati sono indispensabili per eseguire i seguenti lavori:

la raccolta e il trasporto dei materiali sfusi, ad es. pietrisco, sabbia, ecc., che vengono poi trasportati con autocarri con sponde alte;



costruzione di fosse e trincee, installazione di basi edilizie, reti ingegneristiche, cioè qualsiasi scavo del suolo;



smantellamento di strutture, demolizione di locali e taglio dell’asfalto.



La possibilità di sostituire gli accessori ha ampliato l'ambito dell’uso delle macchine, quindi sono considerate multifunzionali e ampiamente utilizzate. Le macchine vengono utilizzate non solo negli scavi, ma anche durante la costruzione.

Ciò è stato ottenuto attrezzando le macchine con ganasce a pinza, martelli idraulici, forbici, trapani, benne vagliatrici e altri. Queste macchine speciali sono utilizzate anche nella perforazione di rocce preziose.

Vantaggi degli escavatori cingolati

Gli escavatori cingolati presentano una serie di vantaggi:

Il telaio cingolato e altre caratteristiche progettuali conferiscono alla macchina molti vantaggi e la rendono la più richiesta nel suo campo.

Alta capacità di caminezza. La macchina mostra stabilità durante gli spostamenti su superfici non asfaltate, nei boschi e fuoristrada.

Manovrabilità. Le unità sono in grado di girare anche in condizioni anguste, nonché di spostare l’organo di lavoro.

Resistenza all'usura. Le unità resistono a condizioni climatiche avverse e funzionano in modo affidabile anche sotto carichi pesanti.

Versatilità. La varietà di attrezzature montate consente agli escavatori di eseguire molti processi - dallo scavo delle trincee al caricamento dei materiali.

Stabilità. Il telaio con cingoli aiuta la macchina ad affrontare con successo terreni difficili ed evitare il ribaltamento.



Affinché la macchina duri in modo affidabile, per lungo tempo, non perde la funzionalità, deve essere regolarmente sottoposta a manutenzione. Ogni produttore stabilisce un regolamento dei processi tecnici che devono essere seguiti. Con le sue prestazioni tempestive e corrette, la macchina, anche con l'uso attivo, servirà a lungo, consentendo di eseguire i compiti.

In vendita è presentata una vasta gamma di escavatori cingolati. I primi posti sono occupati da macchine prodotte da Caterpillar, Doosan, Hitachi, Komatsu, Liebherr, Volvo, ecc. Sono ricercate anche macchine più adatte a diverse condizioni climatiche.