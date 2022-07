Come fare una presentazione della propria azienda

Per sviluppare il proprio brand è ormai indispensabile fare riferimento alla pubblicità. La creazione di video aziendali consente infatti di farsi notare dagli utenti, e varia in base al messaggio che si vuole trasmettere.

In questo senso, oltre alla qualità del video, potrebbe fare la differenza scegliere attentamente un team di professionisti che si occupino del progetto, consentendo lo sviluppo di un prodotto finale ben strutturato e utile allo scopo prefissato.

Il video è attualmente il contenuto più usato online, ed è per questo che il video marketing consente di aumentare la visibilità dell’azienda, permettendo quindi di ottenere risultati considerevoli. I migliori video aziendali da realizzare in questo senso, possono essere di vari tipi.

I video aziendali: le tipologie

Vi sono gli spot pubblicitari, che permettono al consumatore di avere un’anteprima del prodotto sponsorizzato, così da creare curiosità; altra forma utilizzata è quella dei video storytelling, in cui si narra una storia che ha a che fare con l'articolo in questione, con la caratteristica di destare emozioni.

I video dimostrativi, invece, permettono di enfatizzare le soluzioni che la merce pubblicizzata offre, sottolineando la sua praticità d’uso, l’utilità e l’intuitività; invece, i video formativi si focalizzano sul funzionamento del prodotto in maniera dettagliata. Questo consente di portare il consumatore a conoscerne le caratteristiche in maniera specifica.

L’obiettivo finale dei video aziendali è quello di illustrare al pubblico il brand dell’azienda. Ecco che il messaggio inviato deve essere semplice e immediato, per poter essere afferrato da chiunque, meglio se rappresentando un racconto coinvolgente dal punto di vista emotivo.

Tutti i passaggi per creare uno spot pubblicitario

Il primo step per realizzare una pubblicità è quello di stabilire un piano di lavoro ben strutturato: dato che il video sarà destinato ad un pubblico variegato, è importante che sappia colpire. Per questo, i primi 15 secondi saranno fondamentali nel catturare l’attenzione, passaggio fondamentale per poter conquistare la fiducia del consumatore.

La produzione di video aziendali prevede l’entrata in scena, nel progetto, di figure esterne capaci di esprimere con le immagini l’identità aziendale: occorrerà affidarsi ad un team di professionisti che costruiscano lo spot.

Per fare questo, si provvederà a pensare ad un copione. Fondamentale sarà anche individuare una location, dove poter effettuare sin da subito prove per le inquadrature, le luci e l’audio.

Indispensabili saranno le figure degli attori, nonché dei tecnici che selezioneranno le riprese, assemblandole insieme per lo spot, e si occuperanno del montaggio del materiale girato e di quello del suono, insieme ai musicisti che aggiungeranno eventuali effetti sonori.

Campagne marketing per far conoscere meglio la propria azienda

Terminata la post-produzione, lo spot pubblicitario potrà finalmente essere visibile. A seconda del tipo di campagna digital marketing o video advertising, considerando anche il budget a disposizione, si deciderà quali canali saranno più ottimali.

Lo spot potrà essere diffuso sui canali social dell’azienda e distribuito sulle svariate piattaforme. In questo caso si potrà valutare anche l’idea di una campagna di social media marketing, creando un piano strategico, considerando i migliori canali pubblicitari.