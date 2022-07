Grimaldi Forum Monaco: ecco l'estate con il grande Christian Louboutin

Inaugurata il 7 luglio da Sua Altezza il Principe Alberto II, accompagnato dai suoi nipoti e da Sua Altezza Reale la Principessa di Hannover, Christian Louboutin, L'Exhibition[niste], Capitolo II, è adesso visitabile.

L'Exhibition[niste], torna in una nuova versione ed è il principale evento estivo al Grimaldi Forum Monaco sino al 28 agosto 2022. Questo capitolo II è dedicato al lavoro e all'immaginazione di Christian Louboutin, designer di scarpe e figura chiave nel mondo della moda, che ha tratto molte ispirazioni nel Principato.

Christian Louboutin, L'Exhibition[niste], Chapitre II ridisegnato dal suo curatore Olivier Gabet, (Direttore del Musée des Arts Décoratifs), offre al pubblico nuove prospettive sul suo lavoro in una scenografia spettacolare che si estende su 2000 m². Svela opere inedite legate alle ispirazioni monegasche del creatore e nuove collaborazioni.

“Quando Monaco organizza mostre, sono spazi di libertà per via dei luoghi che le ospitano, che possono trasformarsi a piacimento. Al Grimaldi Forum Bacon e Giacometti ho visto mostre progettate in modo completamente diverso, con una libertà nelle loro concezioni e nelle loro narrazioni che mi ha permesso di reimmaginare la mia mostra senza alcun vincolo. "

Christian Louboutin ha stretto un rapporto speciale con Monaco a partire dagli anni '90, ispirato da allora in poi dalla straordinaria abbondanza della vita monegasca, dalla singolare storia del Principato con gli artisti e il mondo dello spettacolo, nonché dalla ricchezza delle collezioni del Museo Oceanografico di Monaco e il Nuovo Museo Nazionale di Monaco.

Lungi dall'essere una classica retrospettiva, il percorso della mostra è stato concepito come un'odissea gioiosa attraverso tre decenni di creatività traboccante, intrisa di curiosità per tutte le culture e tutte le arti.

Al centro della mostra, la sala del “Museo Immaginario” crea un dialogo di oltre 300 mq tra oggetti del pantheon personale di Christian Louboutin e opere del patrimonio e artistiche mutuate da collezioni pubbliche e private, comprese quelle dei musei monegaschi. Esplora vari temi che attraversano il lavoro del creatore come il suo amore per la danza e l'eredità dei Ballets Russes, l'influenza pop di Warhol, il genio fotografico di Helmut Newton e il suo fascino per l'universo oceanografico.

Se le scarpe sono sotto i riflettori, con una selezione di pezzi eccezionali tra cui alcuni modelli unici, lo stilista ha voluto soprattutto rendere omaggio a chi lo ispira e lo fa sognare. La mostra presenta le collaborazioni esclusive di Christian Louboutin con artisti e stilisti: un'installazione su misura dell'artista visivo britannico Allen Jones progettata in 3D, appositamente per il Grimaldi Forum, offre ai visitatori uno spazio immersivo di oltre 170 m²; il video dell'artista neozelandese Lisa Reihana concepito come una passeggiata nei sogni in cui si mescolano opere della collezione personale di Christian Louboutin e luoghi a lui cari; Carta bianca al fotografo Peter Lippmann invitato da Christian Louboutin ad immaginare un allestimento unico per ospitare, nel cuore di questa cripta, uno stivale "Versaillaise" che simboleggia un lampadario basato su un disegno di Christian nel 2009. Con questo soggetto , senza precedenti nella sua programmazione, il Grimaldi Forum propone una celebrazione dell'arte attraverso gli occhi di un creatore contemporaneo, quello, saggio e gioioso, di Christian Louboutin.

Date: dal 9 luglio al 28 agosto 2022

Orario di apertura: aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. Notturni: giovedì fino alle 22:00

Ubicazione: Espace Ravel del Grimaldi Forum Monaco - 10 avenue Princesse Grace - 98000 Monaco

Prezzo: 11€ Gratuito per i minori di 18 anni (biglietto da ritirare in biglietteria il giorno della visita)

Visite guidate: 9€ ogni giovedì e domenica alle 10:30, 14:30 e 17, salvo disponibilità (massimo 25 persone)

Prezzi ridotti: biglietto giornaliero SNCF: 9 € - non valido: 5,5 € - Gruppi di 10 persone: 9 € (prezzi disponibili solo allo sportello)

Accessibilità: mostra accessibile alle persone con disabilità motorie ea mobilità ridotta