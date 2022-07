L’arte di Riccardo Testa in mostra nel Principato di Monaco

L’arte di Riccardo Testa è sbocciata alla Fiera Internazionale d’arte contemporanea “Art3f.” nel Principato di Monaco.

Un evento che, dal 24 al 26 giugno, ha radunato pittori e scultori provenienti da tutta Europa. Tra gli espositori che hanno partecipato alla kermesse di livello internazionale, l’artista braidese ha esposto la sua ultima opera, che i visitatori hanno potuto ammirare e apprezzare in tutta la sua intensità.

La "Maddalena in estasi" (olio su tela 70 x 100 cm) ha lasciato letteralmente incantati anche galleristi e collezionisti provenienti da una costellazione di Paesi.

La manifestazione, che si è proposta di creare un ambiente in cui condividere i flussi emotivi suscitati dall’arte, ha ospitato tra i suoi padiglioni solo i migliori e piú selezionati artisti contemporanei. Per questo è grande l'orgoglio di Riccardo Testa, che può vantare la continua e prestigiosa ascesa di una carriera artistica, frutto di una passione innata e passata anche dal Caffè Letterario di Bra.

L’evento di Montecarlo, magistralmente organizzato, ha portato presso il Salon International d’Art Contemporain visitatori di altissimo livello.

Guardando la sua opera, si rimane colpiti dalle ombre di luce e dal simbolismo caravaggesco. In questa immagine, la tormentata presenza della fede e le profonde pulsioni dei sentimenti, si amalgamano in raffinate policromie, che si spandono su volto e gesti della Maddalena, fino agli elementi essenziali che caratterizzano la tela.

Espressione di un linguaggio che parla a tutti e particolarmente informato alla classicità. Infatti l’estetica dei colori a olio e la sapiente tecnica che Riccardo adopera con maestria, sublimano la rappresentazione artistica di molti suoi dipinti, a cui assegnano quella forma visibile in cui si coagulano e si trasformano le forme occulte del sogno.