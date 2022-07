Orologi: Casio fa rivivere le mode anni Novanta

Quello degli orologi, si sa, è un mondo molto variegato e ricco di fascino: è straordinario, infatti, come un accessorio così piccolo riesca a definire uno stile e a renderlo più accattivante, più personale.

Una tendenza molto interessante che si sta verificando ormai da qualche anno e che si sta consolidando sempre di più è quella di far “rivivere” degli orologi tipici degli anni Novanta, come i “mitici” Casio.

Capita sempre più spesso di vedere al polso di uomini e donne degli orologi di questo tipo, modelli che già a primo acchito richiamano epoche ormai lontane ma che, appunto, continuano ad essere molto amati, anzi stanno oggi vivendo un’autentica “seconda giovinezza”.

Prima di entrare nel dettaglio, apriamo una parentesi: cosa c’è da sapere su Casio? Perché questo brand merita di essere considerato speciale? Andiamo a scoprirlo!

Casio, iconico marchio giapponese

Casio è un marchio decisamente iconico, essendo stato fondato nel lontano 1946 a Tokyo; tutt’oggi è uno dei principali produttori giapponesi e non potrebbe mai mancare negli elenchi dei brand più conosciuti al mondo, come quello proposto da www.recensioniorologi.it.

La società nipponica non propose orologi fin dai suoi albori, anzi le sue prime produzioni furono prevalentemente delle calcolatrici; ancora oggi Casio è uno dei brand più noti per quel che riguarda questi articoli che, grazie ai progressi tecnologici, sono divenuti obsoleti.

I primi orologi targati Casio esordirono sul mercato negli anni Settanta: nel 1974 l’azienda presentò Casiotron, primo orologio da polso al mondo con schermo LCD.

Negli anni Ottanta le produzioni divennero molto più variegate a livello di modelli, ed è veramente iconico, per questa casa produttrice, il celebre CD-40, orologio che includeva una calcolatrice proponendo anche ulteriori funzioni, decisamente innovative per l’epoca, come ad esempio la possibilità di memorizzare 10 numeri di telefono.

Negli anni Novanta si consolida il blasone degli orologi Casio con quadrante digitale, divenuti ormai un autentico “biglietto da visita” dell’azienda; sono proprio questi i modelli che hanno definito in maniera netta ed inequivocabile l’identità di questo brand, e sono proprio questi gli orologi “anni Novanta” che oggi stanno tornando così fortemente di moda.

Anche nei decenni successivi, dunque nel Duemila e oltre, Casio ha continuato a proporne, modelli spesso impreziositi da nuove funzioni e nuovi dettagli estetici; nel 2007, peraltro, la casa produttrice ha proposto ancora una volta un orologio con calcolatrice incorporata, ovvero il DBC-32D.

Cosa contraddistingue i Casio “anni Novanta”

Abbiamo già anticipato qualcosa nel nostro excursus storico, ma quali sono le caratteristiche degli orologi Casio “anni Novanta” che oggi sono tornati così prepotentemente alla ribalta?

Il quadrante digitale è la caratteristica imprescindibile, è ciò che connota immediatamente il tipico stile Casio, ma ci sono altre peculiarità inconfondibili, a cominciare dalla struttura interamente metallica, anche per quel che riguarda il cinturino, il quale presenta una struttura a maglie piuttosto elaborata.

Questi orologi sono diffusi sia nella variante argentea che nella tonalità dorata, come non sottolineare la forma della cassa, squadrata e dagli angoli leggermente stondati.

Un modello che “fotografa” alla perfezione questo stile che sta prepotentemente tornando di moda? Sicuramente Casio A152G-5, ma anche altri meritano di essere considerati altrettanto iconici.

E il prezzo? Casio è sempre stato un marchio piuttosto economico e oggi indossare un articolo Vintage di questo brand non costa di più rispetto al passato: per indossare un bell’orologio Casio in perfetto stile anni Novanta sono sufficienti poche decine di euro.