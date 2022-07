Vacanze in Costa Azzurra: tra turismo storico, casinò, feste e splendide spiagge

È estate e soprattutto è ora di vacanze. Sono tante le mete raggiungibili in questi due mesi, che ognuno aspetta ogni anno, per poter staccare la spina e ricaricare le batterie in vista di una nuova stagione lavorativa o di studi, che inizierà a settembre.

C’è chi rimane su scelte tradizionali preferendo il mare, per abbronzarsi sotto il sole delle bellissime spiagge italiane, tra un tuffo in acqua e una fetta d’anguria. Per restare in mezzo alla natura c’è anche chi preferisce andare in montagna ad affrontare i sentieri caratteristici delle escursioni, oppure a godersi la più fresca acqua dei laghi.

Altri ancora invece scelgono – sfidando il caldo talvolta asfissiante – recarsi nelle città d’arte a visitare i musei e i luoghi più caratteristici, alla scoperta dell’arte e dei gusti che rendono unici certi luoghi.

Con il miglioramento delle condizioni legate alla pandemia di Covid-19, la riapertura delle frontiere, la ripresa dei viaggi e l’abolizione dell’obbligo di uso delle mascherine, anche il turismo all’estero torna ad essere una delle scelte preferite per questa estate 2022.

Una delle mete che forse si possono considerare più adatte in questo periodo dell’anno, parlando di località fuori dall’Italia, è sicuramente la Costa Azzurra. A quattro passi dai nostri confini, la Francia possiede questa zona che affaccia sul Mediterraneo, che potremmo confrontare un po’ con la nostra Sardegna oppure la Toscana, per il tipo di attività e soprattutto i costi che a volte ci si ritrova a dover sostenere.

Nel sud del paese transalpino, la Costa Azzurra va dal confine con la Liguria, attraversa il piccolo Principato di Monaco e si dispiega fino a Cassis in Provenza. Nel mezzo tante città famose, da Nizza a Mentone, Da Cannes a Saint-Tropez.

Ad aprire la stagione estiva in questa regione, di solito, ci pensa il Festival di Cannes che si svolge annualmente da oltre 70 anni, a maggio per circa due settimane. Nello stesso periodo dell’anno si tiene anche il famosissimo Gran Premio di Monaco di Formula 1, tra le strette stradine del Principato che fiancheggiano uno dei porti più famosi del mondo.

E se dopo il passaggio delle veloci auto da corsa, anche voi volete provare il brivido della sfida, proprio nella piccola città di Monte-Carlo potete visitare lo storico Casinò vicino al quale passa anche il circuito.

Entrando poi nel vivo dell’estate, allora il grande interesse della Costa Azzurra si sposta verso Nizza, una città dal forte richiamo turistico. Una delle attrazioni più ambite è quella della Promenade des Anglais, il lungomare dove si verifica la mescolanza tra chi è lì per godersi le vacanze e chi invece vive la vita quotidiana. Tipiche sono le cosiddette “seggiole blu” dove potersi rilassare, seduti a pochi passi dal mare.

Ovviamente a Nizza non manca anche tutto il turismo legato alla storia, con diverse architetture di tipo religioso. Qui si possono ripercorrere i secoli passati della città francese e trovare anche qualche riferimento all’influenza italiana, dettata dalla vicinanza col nostro paese, tra cui la Chiesa dei Santi Martino e Agostino dove venne battezzato Giuseppe Garibaldi.

Se invece siete persone da festa fino all’alba, allora la meta perfetta per voi non può che essere Saint-Tropez. Una località abbastanza esclusiva, dove non è raro incontrare diversi vip. Tanti sono i locali presenti, dove potersi divertire tutta la notte. E non mancano ovviamente le spiagge più belle di tutta la costa. Se non badate a spese – dati i prezzi molto alti che caratterizzano il luogo – allora questa è la vostra destinazione perfetta per le ferie.