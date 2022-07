I numeri dell’edizione 2022 “promuovono” il Nice Jazz Festival (Foto)

Si è conclusa la settantaquattresima edizione del Nice Jazz Festival e gli organizzatori hanno comunicato i numeri di un evento che ha ritrovato il proprio pubblico ed ha saputo “tornare” alle grandi performances.

17 luglio - Vernissage expo affiche 2022 revisitée par 40 artistes copyright Ville de Nice - Philippe Viglietti

Questi i numeri del Nice Jazz Festival edizione 2022:

42.500 spettatori (42.700 nel 2019, 40.100 nel 2018, 38.400 nel 2017);

8.400 ore di lavoro accumulate dai team tecnici;

400 addetti e tecnici mobilitati;

19 giorni di montaggio;

10 giorni di smontaggio;

30 artisti e gruppi musicali;

5 giorni di concerti;

6 concerti a sera.

Massena 2 copyright Ville de Nice - Julien Veran



All'insegna della diversità

Sébastien Vidal, direttore artistico del festival: "Abbiamo sognato, immaginato, voluto questo programma sotto il segno della diversità, nell'immagine del jazz di oggi. Volevamo che fosse femminile, plurale e inclusivo: all'inizio di questo secolo travagliato, il jazz è più vivo che mai. Lo troviamo ovunque in tutta la musica e dietro tutti i successi del momento.



Il poster del 2022 rivisitato da 40 artisti

Il poster 2022 del Nice Jazz Festival, colorato, che simboleggia il Mediterraneo e gli strumenti jazz, ha segnato un nuovo respiro e un nuovo slancio per il festival. Per celebrarlo e promuovere la creazione artistica, 40 artisti locali si sono prestati per rivisitarlo sui temi del jazz, della Biennale des Arts de Nice "Fleurs!" e della candidatura di Nizza a Capitale Europea della Cultura: sono state esposte sul sito del festival 40 riproduzioni che saranno installate, da domani 22 luglio 2022 fino al 3 ottobre, sotto i portici che costeggiano Cours Jacques Chirac tra il Quai des Etats Unis e il Vieux Nice. Allo stesso tempo, le facciate delle Puces de Nice presentano, fino al 30 agosto, una retrospettiva dei poster realizzati per le passate edizioni del Nice Jazz Festival.

Massena 1 copyright Ville de Nice - Julien Veran



Il Nice Jazz Festival: un impegno ecologico

Il Nice Jazz Festival ha continuato nel suo impegno ecologico: differenziazione dei rifiuti, distribuzione d'acqua, soppressione dei bicchieri in plastica, partnership per una piattaforma di trasporto soft.



Jazz OFF a Nizza e nei comuni della Metropoli

Come ogni anno, a margine del Nice Jazz Festival, nizzardi e turisti hanno potuto godere di un programma di Jazz OFF a Nizza e nei comuni della Métropole Nice Côte d'Azur.



Il dopo del Nice Jazz Festival al Radisson Blu Hotel Nice

In occasione del Nice Jazz Festival, il Radisson Blu Hotel ha rilanciato le Jam Session che hanno segnato la storia del festival per più di un decennio così da prolungare le serate fino alla fine della notte.

Come nei jazz club delle più grandi capitali internazionali, l'atmosfera, festosa e amichevole, è stata animata da jazzisti della Costa Azzurra. Ogni serata è stata scandita dalla presenza degli artisti del Nice Jazz Festival invitati per indimenticabili esibizioni.