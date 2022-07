Segnali di buona fortuna dal cosmo: come identificarli e interpretarli

Quando vorremmo solo goderci la vita e speriamo in un colpo di fortuna che ci farebbe tornare a sorridere, rivolgerci alle stelle è un modo per prevedere giocosamente quello che ci succederà. Ci sono sempre segni sottili, se sai dove guardare...

Rinvenire una banconota da cinque euro sul marciapiede o trovare l'ultimo tavolo disponibile in quel ristorante esclusivo che ti piace tanto sono due piccole grandi fette di fortuna che l'universo potrebbe inviarti. Tuttavia, fa’ attenzione a non prendere decisioni spericolate basate su questi sottili segnali. Sperperare i risparmi di una vita in un casinò basandosi su un piccolo segnale fortunato, ad esempio, non sarebbe sicuramente un comportamento conforme ai principi del gioco responsabile (né al buon senso in generale).

La chiave è sapere come individuare i segnali prima che sia troppo tardi, ed è proprio ciò che ti insegneremo a fare in questo articolo. E mettiamo da parte lo zodiaco: un piccolo evento fortunato può incrociare la strada di qualsiasi segno zodiacale e si può essere fortunati in tanti modi...

Immagina questa situazione: scopri che dei pipistrelli hanno fatto tana in soffitta. È una cosa che potrebbe stressarti e farti venire voglia di chiamare immediatamente una ditta di disinfestazione, ma metti in pausa un attimo questo treno di pensieri: i pipistrelli sono un segno naturale di felicità ed energia positiva. Perché proprio loro? Se hanno scelto la tua casa come luogo sicuro in cui ripararsi, significa che stai per connetterti con la fortuna in termini di salute e benessere generale.

Rimanendo sul tema animali, pensiamo a cosa significa quando un gatto o un cane decide di fare di te il suo nuovo migliore amico. Essere seguiti da un amico a quattro zampe, sempre pieno di entusiasmo, è una cosa che molti di noi amano. Ma sapevi che è anche un segno dal cosmo che significa che la buona fortuna sta arrivando sulla tua strada? Si dice che gli animali siano in grado di giudicare il carattere delle persone, il che vuol dire che, se piaci a uno di loro, l’universo sta per ricompensarti per una buona azione che hai fatto.

Lasciamo gli animali e passiamo ai numeri. Il numero otto ha un particolare significato in termini di ricchezza economica. Se ti accorgi che questo numero fortunato cinese continua a entrare nella tua vita (ad esempio: una camera d’albergo, un tavolo al ristorante, una cifra ricorrente in un numero di telefono…), è un chiaro segno di fortuna economica in arrivo. Non ci è dato sapere quanto sarà grande l'importo, ma sappiamo che l'universo sta cercando di dirti qualcosa che potrebbe cambiare la tua vita in un istante.

Secondo molte persone, anche lievi punture di spilli o aghi nel braccio sinistro sono presagi di fortuna economica. Se ti succede di pizzicarti e non provi alcun dolore o fastidio, potrebbe essere un segno di imminente ricchezza nella tua vita. Il motivo di questo segnale non è chiaro, ma molte persone riferiscono di averlo sperimentato poco prima di un colpo di fortuna inimmaginabile.

Anche vedere l'edera che comincia a crescere sulla tua casa, o prenotare un soggiorno per il fine settimana e trovarla all'esterno della casa vacanze, è un grande segno dal cosmo che qualcosa sta accadendo. Pare che l'edera sia in grado di tenere fuori la sfortuna, impedendole di varcare la soglia. Più ce n'è, più è facile per te aprirti al resto dell'universo e sperimentare incredibili esplosioni di fortuna.



Infine, ma non in ordine di importanza, ci sono un paio di segnali sorprendenti che dovresti conoscere. Ritrovarsi la cacca di un uccello addosso o scoprire di aver messo i vestiti al contrario sono entrambi segni importanti dall'universo. Sul momento possono sembrare insignificanti, ma in realtà è il cosmo che cerca di dirti che stai per avere più fortuna nel prossimo futuro.

Riconoscere questi segnali significa anche essere aperti alla buona sorte in arrivo e avere la possibilità di sfruttarla al meglio quando si presenterà. Proprio quello che abbiamo bisogno di sentire quando desideriamo solo godere di tutto ciò che la vita ci manda, senza doverci preoccupare del perché ci stia succedendo.

Considerazioni finali

Ora che hai sentito quello che abbiamo da dire sui segnali che l’universo ti manda, tocca a te sfruttare ogni briciola di fortuna man mano che arriva sulla tua strada. Sfruttala al massimo e avrai sempre qualcosa di cui sorridere per gli anni a venire!