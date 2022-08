Aperte le iscrizioni alla seconda edizione dell’IGA Beer Challenge

Il concorso IGA Beer Challenge è il cuore, il motore del progetto “IGA - Quando la Birra incontra l’Uva”. Un’iniziativa ambiziosa che nasce con l’intento di promuovere il Made in Italy attraverso le eccellenze di uno stile birrario in grado di raccontare il territorio nel bicchiere, attingendo ad un patrimonio unico di vitigni che sono già protagonisti nel panorama internazionale, attraverso la realizzazione di una piattaforma che comprende la mappatura sempre aggiornata delle IGA e delle realtà che le producono, un vero e proprio progetto editorialevolto a far conoscere, sia agli appassionati che ai consumatori occasionali, tutte le novità e gli sviluppi legati a queste particolari produzioni, e una serie di eventi che possano rappresentare sia occasioni di promozione del progetto, sia momenti di promozione dello stile dedicati ai consumatori e agli operatori del settore.

Il concorso internazionale IGA Beer Challenge è organizzato da Associazione FoodAround, My Personal Beer Corner e Cronache di Birra, con la partecipazione di Vini Buoni d’Italia, ed è realizzato in collaborazione con l’Atlante dei Birrifici Italiani, l’Associazione Piazza dei Mestieri, Beer Zone, Microbirrifici.org, Italy Beer Week, PuroMalto, i Ristoranti della Tavolozza, Val Vetri Digital Print e grazie al contributo di GAI Macchine Imbottigliatrici, SIMEI e Rastal.