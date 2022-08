Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alle code che si registrano in questi giorni sulle strade ed autostrade simpatica vignetta. Un fenomeno quanto mai attuale in questi giorni di vacanza che spesso si associa alle code da fare sulle strade che portano ai luoghi di villeggiatura, vuoi per traffico, ma anche per i cantieri che provocano intasamenti