Ligue 1: dopo l’eliminazione dalla Champions il Monaco cercherà di rifarsi col Rennes. Il Nizza riceve lo Strasburgo

Prima sentenza, per nulla piacevole, per la Francia che guarda alla Champions League. Il Monaco è stato superato ai supplementari dal PSV Eindhoven e deve salutare il massimo torneo europeo a squadre. La squadra del Principato si dovrà accontentare di gareggiare in Europa League.

In Conference League occhi puntati, oggi, su Israele dove si giocherà l’incontro di ritorno tra Maccabi ed Aris Salonicco. I greci hanno nettamente vinto la gara di andata: chi passa il turno se la vedrà al meglio di 2 gare con il Nizza (le partite si giocheranno il 18 e il 25 agosto) per accedere alla fase a gironi.

Il torneo di Ligue 1 torna domani con la seconda giornata.

Il fuoco alle polveri sarà dato, venerdì 12 agosto, da un interessante Nantes – Lille, gli ospiti sono reduci da una goleada nella prima giornata, i padroni di casa “solo” da un pareggio.

Il Monaco, forse demoralizzato dopo l’eliminazione dalla Champions, riceverà, sabato 13 agosto , il Rennes, altra squadra destinata all’alta classifica che deve dimenticare lo scivolone interno di domenica scorsa. A sera sarà la volta di Paris Saint Germain – Montpellier, due formazioni reduci da una vittoria.

Domenica 14 agosto il Nizza, che ha pareggiato a Tolosa e che è chiamato a dimostrare la propria solidità, esordirà all’Allianz Riviera affrontando lo Strasburgo, mentre a sera il Marsiglia viaggerà alla volta di Brest.

Interessante la trasferta del Lione in casa del Lorient: gli ospiti quest’anno paiono in grado di disputare un torneo di altissimo livello.