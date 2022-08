Yachting Festival di Cannes: spazio alle imbarcazioni 'green'

Per sostenere in modo concreto questo approccio “green” e assumere pienamente il suo ruolo di sensibilizzazione, lo Yachting Festival aveva già avviato nel 2019 una svolta ecologica con la mostra didattica “Energy Observer” che presentava i lavori sull’idrogeno e le energie rinnovabili condotti dal laboratorio della prima barca a idrogeno, l’Energy Observer appunto. L’anno scorso, il salone ha lanciato un nuovo percorso “green”: un percorso ecologico che mette in luce gli espositori che sviluppano o presentano un concetto a favore dell’ecologia.

Forte del successo di questa prima edizione e mosso dal desiderio di spingersi sempre oltre in questo approccio, lo Yachting Festival rinnova l’esperienza

mettendo in evidenza nella sua nuova “rotta green 2022” più barche, prodotti e soluzioni eco-efficienti che saranno proposti ai visitatori desiderosi di scoprire o consolidare le proprie conoscenze sull’evoluzione ambientale dell’industria

nautica nell’ambito del mare e degli ecosistemi marini.

Tutti gli espositori che partecipano a questo percorso sono indicati con il logo.

Inoltre, come l’anno scorso, lo Yachting Festival ospiterà un’area nautica esclusivamente dedicata alle barche 100% elettriche e ibride che presenterà una dozzina di imbarcazioni dagli 8 ai 12 metri.

Infine, numerose imbarcazioni eco-responsabili saranno esposte dal Vieux Port al Port Canto. Propulsione idroelettrica ibrida, aliscafi automatizzati, pannelli solari di nuova generazione.

«Tutti questi modelli di punta e molti altri saranno esposti dal 6 all’11 settembre nell’eccezionale cornice dello Yachting Festival di Cannes, il più grande salone in acqua d’Europa che inaugura la stagione nautica,» conclude Sylvie Ernoult,

direttrice dello Yachting Festival