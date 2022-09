Al via venerdì 2 settembre la 73ª Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola

È tutto pronto per l’avvio della 73^ Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola che propone un ricco cartellone con 10 intensi giorni di eventi gastronomici, culturali ed artistici per tutti i sensi e per tutte le età.

Organizzata dal Comune di Carmagnola in un’area espositiva di oltre 10.000 mq, con 8 piazze dedicate di cui 6 enogastronomiche, 2500 posti a sedere e più di 200 espositori, la manifestazione rende protagonista il suo prodotto agricolo per eccellenza tra degustazioni, show cooking, talk show, cene a tema, street food, concerti e spettacoli di vario genere, iniziative solidali, area bimbi, una grande rassegna commerciale e altro ancora.

La prima giornata di venerdì 2 settembre inizierà alle ore alle ore 18:30 con l’inaugurazione a Palazzo Lomellini della mostra “Tra magia e geometria. La Pittura di Francesco Casorati. Un percorso artistico indipendente” curata da Elena Pontiggia e allestita in collaborazione con l'Archivio Casorati.

Alle ore 21 in Piazza Manzoni, il taglio del nastro da parte delle autorità con la musica della Società Filarmonica di Carmagnola che condurrà il pubblico sino al palco di Piazza Sant’Agostino, dove verrà inaugurata ufficialmente l’edizione in un evento condotto da Tinto, il conduttore di Camper su Rai 1, ala quale seguirà lo spettacolo degli esilaranti comici Marta & Ganluca da Zelig.

Per il collaterale Il Foro Festival è in programma la cena in bianco con dress code elegante tematico dal titolo “Vivere White Edition” organizzato da Stay Club e Consulta Giovanile della città.

Tra gli altri eventi sono in programma l’inaugurazione di Cà Peperone – la casa delle eccellenze enogastronomiche locali, musica e balli in altre piazze del centro.

Per ciò che riguarda il gusto, oltre alla prima cena del Ristorante della Fiera, i visitatori troveranno i bellissimi peperoni e gustose pietanze nella storica “Piazza dei Sapori”, nel “Villaggio del Territorio”, nel “Mercato dei produttori del Consorzio”, negli street food dei Giardini del Castello e nel “Pizza Village Solidale” allestito nei Giardini Unità d’Itala dove, per ogni pizza sfornata, il Comune devolverà 1 euro alla Fondazione di Comunità di Carmagnola per un suo progetto sociale.

Dieci giorni intensi tutti da vivere che si aprono venerdì 2 settembre in una serata ricca di appuntamenti, per iniziare alla grande con un programma per tutte le età.

MOSTRA FRANCESCO CASORATI

Il primo importante evento in programma è il vernissage, alle 18,30 a Palazzo Lomellini, della mostra antologica “Tra magia e geometria. La pittura di Francesco Casorati. Un percorso artistico indipendente” (Orari: dal 2 all’11 settembre, dal lunedì al venerdì 20:30-23:00; sabato e domenica 15:30-18:30 e 20:30-23:00, aperta fino al 13 novembre a ingresso libero). L’esposizione, curata da Elena Pontiggia e promossa dall’Amministrazione Comunale, propone una trentina di opere di Francesco Casorati (1934-2013), figlio del celebre Felice, per un viaggio nelle tappe più importanti della sua vita artistica. Quattro i focus selezionati per Carmagnola, dove il pubblico potrà ripercorrere, attraverso le varie sale allestite, l’esistenza di un personaggio eclettico nelle diverse fasi artistiche fino a raggiungere la Pop-Art e il Surrealismo, con il colore blu, focus delle maggiori opere degli Anni Sessanta che, fino agli Anni ’80, saranno concentrate sulla tecnica dell’acrilico, dopo l’abbandono di quella a olio.

INAUGURAZIONE FIERA CON TINTO E SPETTACOLO DEI COMICI MARTA & GIANLUCA

Alle 21, il momento clou della prima giornata, con l’inaugurazione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola alla presenza di Tinto, noto personaggio televisivo e radiofonico che da giugno conduce la trasmissionen Camper su Rai 1, per il quarto anno consecutivo presente alla kermesse.

L’appuntamento per il taglio del nastro da parte delle autorità è in Piazza Manzoni, dove la musica della Società Filarmonica di Carmagnola condurrà il pubblico sino al grande palco di Piazza Sant’Agostino per i saluti istituzionali, la presentazione del cartellone e l’inizio ufficiale della grande festa.

La serata proseguirà con un esilarante spettacolo comico di Marta & Gianluca da Zelig.

Marta Zoboli e Gianluca De Angelis, sono un duo comico che si esibisce a Zelig dal 2016. Dietro alla loro simpatia si cela un’amicizia e una successiva collaborazione sul lavoro che va avanti dal 2010. Dopo due anni all’interno di un gruppo comico più ambio, Zoboli e De Angelis creano il duo che sta avendo successo oggi. Nel 2015 partecipano a Sanremo con il loro “Speed Date” con un successo incredibile che li farà tornare l’anno dopo all’Ariston interpretando una coppia di coniugi seduti tra il pubblico.

In questo nuovo spettacolo, Marta e Gianluca sono : Karina di Brutto, Rosa Di Maggio, Pesce Daprile, Olivia di Ascoli, Cappero di Pantelleria, Evelina la casalinga porcellina, Ermanno il sex symbol dell’anno e tutti i loro altri cinici e demenziali personaggi, protagonisti dei famigerati speed date, fotografia ironica e grottesca dell’amore ai tempi di Internet.

BRINDISI DI BENVENUTO A CA’ PEPERONE

Dalle 19 alle 20, in piazza Verdi, è in programma il brindisi di benvenuto di Cà Peperone che proseguirà la festa alle 21:30 con “Cà Balera”, ricette musicali con jazz, pop, folk, cantautori e dj-set.

Cà Peperone è la casa delle eccellenze carmagnolesi - in termini di materie prime, produttori, botteghe e ristorazione - a cura di Marco Fedele, food event manager e ideatore del format, supportato da Simona Riccio - social media marketing manager, e da Giorgio Pugnetti - foodblogger conosciuto come Monsu Barachin, appassionato e divulgatore di cucina e tradizioni enogastronomiche locali e nazionali. Oltre a loro, uno stuolo di dieci Pepper Ambassador, food-blogger ed appassionati di cucina roporranno 10 giorni di eventi con talk show, degustazioni, laboratori e musica.

IL RISTORANTE DELLA FIERA

Alle ore 20 nel Salone Fieristico Alimentare di viale Garibaldi 29, è in programma la prima cena del Ristorante della Fiera, curata da “La Cucina Piemontese” di Vigone. Lo spazio ideale per gustare i piatti della tradizione e, per la prima serata, la star sarà il fritto misto alla piemontese. (Prenotazione obbligatoria: 380.3264631 - 380.7102328).

In tutti i giorni della Fiera è in programma una cena di alta qualità, oltre ai pranzi delle due domeniche, con programma e menù completi in fieradelpeperone.it

Il 10 settembre è in programma l’oramai tradizionale “Insieme per la Ricerca”, gran galà per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo” con cena proposta grazie al sostegno della BTM – Bnaca Terriotri del Monviso che devolverà buona parte del ricavato alla ricerca della Fondazione.

IL FORO FESTIVAL

Gli eventi a “Il Foro Festival”, evento collaterale nato nel 2018 su idea della Consulta Giovanile Carmagnolese, partiranno alle 20,30 nell’ambito del Foro Boario di piazza Italia. La prima serata del 2 settembre prevede la cena in bianco con dress code elegante tematico e intrattenimenti circensi dal titolo “Vivere White Edition”, organizzata da Stay Club e consulta giovanile carmagnolese. Cena a 35 euro, info e prenotazioni: 3313355931-3498814706.

GLI ALTRI EVENTI DELLA SERATA

Alle 21 nei Giardini Unità D’Italia, musica e danza con show della scuola di ballo W la Danza Carmagnola, e nel Villaggio del Territorio di viale Garibaldi, danze con la scuola di ballo Mambo Jambo Dance Carmagnola.

IL PEPERONE DI CARMAGNOLA, QUALI TIPI E DOVE ACQUISTARLI

Il Peperone si potrà acquistare e gustare nelle sue cinque tipologie riconosciute dal consorzio dei produttori: il quadrato, il trottola (a forma di cuore con punta leggermente estroflessa o con punta troncata), il lungo o corno di bue (cono molto allungato), il tumaticot (tondeggiante e schiacciato ai poli, come un pomodoro) e il quadrato allungato. Le prime quattro sono autoctone mentre l'ultima è una tipologia ibrida che ha una resa superiore in quanto più tollerante alle virosi. I peperoni di Carmagnola vengono raccolti manualmente dalla fine di luglio rispettando un severo disciplinare di produzione e sono apprezzati in tutta Italia per la loro bontà, per caratteristiche che si prestano alle più svariate preparazioni e per le loro numerose proprietà nutraceutiche.

Per tradizione, nella prima domenica della Fiera - quest’anno il 4 settembre - viene organizzato il Concorso Mostra/Mercato del Peperone riservato ai produttori locali. Come per le ultime tre edizioni l’evento viene presentato da TINTO.

LA PIAZZA DEI SAPORI, LE ALTRE AREE ENO-GASTRONOMICHE CON IL PIZZA VILLAGE SOLIDALE E L VILLAGGIO DEL TERRITORIO

Tutti i giorni in orario Fiera ci saranno la storica “Piazza dei Sapori”, il “Villaggio del Territorio”, il “Pizza Village”, il “Mercato dei produttori del Consorzio”, vari street food nei Giardini del Castello e in altre aree del centro storico.

La Piazza dei Sapori è la grande Piazza Mazzini trasformata in un grande ristorante all’aperto da un’idea geniale del compianto ristoratore Renato Dominici che la ideò tra gli anni Novanta e i primi Duemila per portare alla manifestazione, accanto al peperone, i migliori prodotti tipici del territorio torinese.

In Via Gobetti, piazza Mazzini e Via Porta Zucchetta ci sarà il Mercato dei produttori del Consorzio del Peperone e nella splendida cornice dei Giardini Unità d’Italia la novità del Pizza Village Solidale, uno spazio con stand di pizzerie della città e di altre località nel quale verranno proposti anche momenti di animazione e intrattenimento, con la solidarietà protagonista. Per ogni pizza sfornata, il Comune di Carmagnola devolverà 1 euro alla Fondazione di Comunità di Carmagnola per sostenere l’attivazione di uno sportello gratuito di orientamento progettato per accogliere, ascoltare e informare i cittadini rispetto ai propri diritti e guidarli verso i servizi offerti dal territorio.

Nella Zona Salone Fieristico (viale Garibaldi) viene riproposto il Villaggio del Territorio, progetto di agricoltura da vivere a 360° con numerose aziende del territorio e street-food agricoli proposti in collaborazione con la Società Orticola di Mutuo Soccorso S.O.M.S. “D. Ferrero”, con il Distretto del Cibo Chierese Carmagnolese e con il Consorzio del Peperone di Carmagnola.

BIMBI IN FIERA CON ANIMALI E SPETTACOLI

Per i più piccoli e per le famiglie viene proposto Bimbi in Fiera in ampi spazi allestiti nei Giardini del Castello, con i bellissimi animali dell’associazione Natural Farm, laboratori e i “Pepper Magic show”, spettacoli di magia, clownerie e fantasia coordinati dal Folletto Piluca’x, dal 3 al 10 settembre alle ore 21:00.

IL PROGRAMMA COMPLETO È ONLINE

Su www.fieradelpeperone.it è disponibile il catalogo completo con tutte le informazioni e il programma completo dal 2 all’11 settembre 2022.