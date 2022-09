Investire a Dubai nel Real Estate: non è tutto oro quello che luccica!

Meta leggendaria degli Emirati Arabi Uniti, Dubai si distingue oggi come una delle città più attraenti del mondo. Al di là del suo fascino turistico, l’emirato è la meta ideale per gli investitori di tutto il mondo: Dubai è un vero paradiso, soprattutto, quando si tratta di investimenti. Se vuoi investire a Dubai, ma non sai quale settore di attività scegliere, tieni presente che il Real Estate è una tra le tante opzioni a tua disposizione, ma nasconde parecchie insidie. Investire in immobili a Dubai è una pratica molto diffusa che si è sviluppata a macchia d'olio. Però il settore è ricco di pericoli ed è facile incappare in situazioni spiacevoli.

Immobili a Dubai, più convenienti che altrove e privi di tassazione?

La città di Dubai offre prezzi immobiliari molto convenienti. Basta, infatti, fare un confronto tra i prezzi degli immobili, in particolare al m2 a Dubai e di altre città come Parigi, Londra o New York per notare una notevole differenza. Ma non è tutto! Quando si tratta di investimenti immobiliari, una delle maggiori paure che gli investitori hanno è la tassazione. Nella maggior parte delle grandi città mondiali ed in particolare modo in Italia, il sistema fiscale può essere costoso per gli investitori e le tasse che incidono sulle attività immobiliari sono diverse e destano grande preoccupazione. A Dubai, invece, le cose sono diverse, infatti, non vengono applicate tasse sugli immobili, né tasse sui redditi da locazione o sulle plusvalenze. A questo livello è importante precisare che Dubai è l'unica città al mondo che offre tali vantaggi fiscali ai propri investitori, ma non solo a livello immobiliare, infatti esistono le Free Zone per il settore imprenditoriale. Se sei allettato da questi interessanti benefici e hai deciso di investire nel settore immobiliare a Dubai, fermati un attimo e leggi qui di seguito! Scoprirai che non è tutto oro quello che luccica e che esiste anche il rovescio della medaglia!

Le insidie sono dietro l'angolo

Il mondo del Real Estate negli Emirati Arabi Uniti presenta oltre 20.000 agenzie dislocate solo nel territorio di Dubai, che, tuttavia, sembrano proporre tutte i medesimi prodotti immobiliari. Ecco, allora, che le loro migliori prede sono i turisti e gli stranieri in cerca dell’affare e non di certo i residenti avveduti che conoscono quali siano gli investimenti veramente validi sul territorio.

Sebbene gli investimenti immobiliari rappresentino un'opzione invitante, i dubbi sono innumerevoli. Dubai è un mercato immobiliare in forte espansione e rappresenta un'interessante opportunità di investimento, ma se commetti l'errore di scegliere l'agenzia sbagliata o non consideri tutte le commissioni nei tuoi calcoli, potresti avere dei rimpianti. Inoltre, Dubai è un mercato a lungo termine: non acquistare sperando in un guadagno a breve termine o sperando nella rapida rivendita del bene. Infatti, dovrai contare almeno su un periodo minimo di attesa che va dai cinque ai dieci anni. Non puoi permetterti di essere negligente o disinformato quando fai un grande investimento: devi tenere gli occhi aperti. La vera opportunita è invece rappresentata dal “company set up”, ovvero dalla costituzione e dal trasferimento di società a Dubai e dei relativi servizi finanziari annessi e proposti dai principali Istituti di Credito del Paese.

