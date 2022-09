La MotoGP Ducati conferma Bastianini compagno di squadra di Bagnaia per il 2023

Alle nostre latitudini lo sport è sempre un aspetto molto importante che richiama l’attenzione di moltissimi appassionati e curiosi. Tra i tanti in generale ce n’è uno che da sempre conserva un fascino del tutto particolare e cioè quello delle due ruote. L’Italia ha recitato sempre un ruolo importante in questo sport e moltissimi sono i piloti che hanno portato il tricolore su tutti i circuiti del mondo, uno su tutti Valentino Rossi che da poco tempo ha deciso di smettere e scendere dalla moto dopo una grande carriera. La MotoGp in particolare attira su di sé l’attenzione di molti tra le tante categorie di gare su due ruote: velocità, adrenalina, bravura e un pizzico di follia per una competizione unica nel suo genere.

Una scelta che esalta anche i tifosi italiani

A proposito di MotoGp c’è da registrare anche una notizia che molti appassionati attendevano: Enea Bastianini sarà compagno di scuderia di Bagnaia, un premio diciamo così dopo una stagione senza alcun dubbio positiva fatta di trionfi e pole position. Infatti, nel Moto GP: è di enea bastianini la prima vittoria del 2022, quando il giovane pilota ha tagliato il traguardo da primo sul circuito di Lusail in Qatar. Le tante voci si sono rincorse per diverso tempo fino a quando è stato proprio il team di Borgo Panigale a confermare i vari rumors che tifosi e appassionati aspettavano con grande trepidazione. Una scelta che conferma la linea ‘italiana’ dei piloti, una scelta che premia i piloti di casa nostra pronti a confermare la qualità indiscussa italiana.

La vittoria in Qatar come timbro certificato di un futuro fatto di vittorie

Quella in Qatar è stata davvero una gara incredibile per Bastianini e molti riflettori hanno cominciato a puntare la propria luce su questo pilota riminese che si candida a diventare uno dei protagonisti nella storia delle due ruote. Nella scorsa primavera, infatti, è suo il primo trionfo nel motomondiale GP 2022 con una gara intelligente con una strategia di attesa all’avvio e con un graduale aumento di intensità nel ritmo di gara che lo ha portato a vincere con una mescola media che gli ha garantito maggiore spunto. Insomma, un timbro inequivocabile e un segnale lanciato a tutti sulle prospettive del pilota ma anche della scuderia che ha scommesso in maniera deci

Gli scommettitori puntano sulla MotoGp made in Italy, lo sport tricolore sempre protagonista

Anche il mondo delle scommesse crede nelle gesta di Bastianini e della Ducati, moltissimi sono infatti tutti gli appassionati che in ogni gara puntano sull’esito positivo della MotoGp per poi seguire in tv le gesta italiane sulla pista. E voi? Avete la passione per il mondo delle due ruote? Seguite le gesta di Bastianini e degli altri protagonisti del Motomondiale? Non mancheranno di certo la passione e la giusta adrenalina che vi trasporteranno in un mondo avvincente, unico e spettacolare da sempre. L’Italia è protagonista nello sport, L’Italia è protagonista nella MotoGp.