Edizione strepitosa per lo Yachting Festival di Cannes

« L’edizione del 2022 resterà memorabile sotto molti aspetti, non solo perché abbiamo celebrato i 45 anni del salone ma soprattutto perché abbiamo raggiunto il nostro obiettivo ambizioso di superare i risultati dell’edizione 2019 pre-covid. Questi ottimi risultati riecheggiano le ultime cifre fornite dalla Federazione delle industrie nautiche (FIN) il 31 agosto scorso sull’industria della nautica che ha avuto una certa ripresa grazie ai portafogli ordini ben orientati.

Al di là dei risultati, sin dai primi giorni del salone abbiamo ricevuto numerosi riscontri soddisfatti dei nostri 600 espositori entusiasti per la qualità dei visitatori, il buon orientamento delle vendite e il tempo splendido. La situazione

è favorevole ! Siamo orgogliosi e felici di questi risultati. », spiega Sylvie Ernoult, Direttrice dello Yachting Festival.

Dedicato al 100% ai protagonisti dell’industria nautica a motore con circa 500 unità da 5 a 48 metri, il Vieux Port ha accolto, per il secondo anno, uno spazio dedicato alle imbarcazioni 100% elettriche con una decina di unità firmate

Edorado, FinX, Pinball boat, Eco-inspiration o anche X-Shore..., nonché una marina per i multiscafi a motore.

Inoltre la zona delle prove (situata fuori dal percorso di visita) è stata potenziata. Questo spazio facilita le prove in mare e protegge il salone riducendo il traffico marittimo all’interno del porto. Sempre al Vieux Port, all’interno del Palais des Festivals, la Luxury Gallery ha riunito una selezione esclusiva di marchi, famosi o più di nicchia, che presentavano begli oggetti e servizi alti di gamma.

All’altro capo della Croisette, le barche a vela nuove erano ormeggiate al Port Canto, per la terza edizione, in uno spazio dedicato, che ha riunito 116 unità nuove da 10 a 33 metri, 19 delle quali presentate in anteprima mondiale. Uno

scrigno magico per un’atmosfera «di vela» unica con gli alberi che puntavano in alto nel cielo, accompagnato dal rumore delle sartie, delle bandiere e dei gran pavese che si gonfiavano al vento...

All’interno dello spazio vela era installato « l’Innovation Village », in partnership con Mer Angels e BNP Paribas Banque Privée, per valorizzare delle start-up «intelligenti» del settore nautico che vanno dalla progettazione della

barca alla messa in relazione dei proprietari con i capitani.

Dall’altra parte di Port Canto, i visitatori hanno potuto ammirare e visitare 36 yacht di seconda mano disponibili per la vendita o il noleggio, tra cui 3 yachts a vela di grandi dimensioni. Lo spazio «Yacht Brokerage» accoglieva quest’anno

la più grande unità del salone, della lunghezza eccezionale di 73 m.

Gli spazi a terra erano occupati dai «toys», giocattoli nautici, accessori indispensabili per i grandi yacht, e che non smettono di evolvere verso prodotti più di design, più sportivi, più tecnici e più eco-responsabili.