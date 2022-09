La calura ha ucciso più del Covid? Anche in Costa Azzurra la mortalità in forte crescita

I dati che emergono dalle analisi dell’INSEE, l’Istat francese, sottolineano come, nel 2022, la mortalità registrata in Francia sia in forte crescita : “Nel periodo dal 1 ° luglio al 22 agosto, il numero di decessi nel 2022 è superiore a quello del 2021 (+5,7%) e significativamente superiore a quello del 2020 (+9,1%) o rispetto al 2019 (+11,6%)”.

Santé Publique France sottolinea come “le morti in eccesso nelle settimane dall’11 luglio 2022 al 14 agosto 2022 sono concomitanti con gli episodi di canicola e calore elevato che hanno colpito il territorio metropolitano dal 13 luglio”.

Anche nel Dipartimento delle Alpi Marittime i dati confermano questa tendenza: i decessi nei mesi di luglio e agosto sono cresciuti del 13% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Non pare, peraltro, ancora definitivamente assodato attribuire alla sola responsabilità delle ondate di calore la crescita dei decessi nel 2022.

Un maggior numero di decessi è stato registrato fin dall’inizio dell’anno poiché tra il 1° gennaio e il 22 agosto 2022, nel Dipartimento delle Alpi Marittime sono avvenuti 795 decessi in più rispetto al 2019, con un incremento del 10%. Sotto accusa i primi mesi dell’anno ancor di più che quelli estivi.

La variante Omicron, in questo senso, potrebbe essere una concausa importante nella crescita dei decessi: solo fra qualche settimana, da parte delle autorità sanitarie, giungeranno informazioni precise.