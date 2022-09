Petsfestival 2022: basta un gufo per fare una magia

Ma quante ne dicono e ne sono state dette sul gufo? Leggende, miti, storia e sicuramente anche fantasia hanno contribuito a trasformare il gufo in un’affascinante e per certi versi anche un po’ misteriosa creatura.

A Petsfestival, quest’anno, lo celebreremo al meglio grazie all’evento Mondo Gufo (by Festival dei gufi) un happening indoor tutto per loro e per il mondo che li circonda. Senza dimenticare le forme artistiche, didattiche, figurative volte a mettere in risalto questi inimitabili animali. Petsfestival, anche con questo step, sottolinea ulteriormente la svolta green e pet friendly della manifestazione e dà appuntamento a tutti gli appassionati, neofiti, addetti ai lavori ma anche semplici curiosi, a Mondo Gufo, un’occasione preziosa e unica.

Un’area di quasi 2.000 mq. completamente al coperto più aree verdi esterne nelle quali si potranno osservare e ammirare esemplari di gufi dal vero. Ma anche il più ampio e variegato mercato artigianale sul mondo dei gufi, ricco di espositori noti ed apprezzati per il loro lavoro creativo ed appassionato.

E senza dimenticare gli appuntamenti culturali per parlare di Allocchi, Barbagianni, Civette, Assioli solo per citarne qualcuno, ma comunque e sempre di gufi e dell’ambiente che li circonda.

L’occasione per ritrovarsi insieme ai tanti che li amano.

Mondo Gufo ti dà appuntamento a Petsfestival: vieni a gufare con noi?

L’appuntamento si svolgerà il 15 e 16 ottobre con inizio alle ore 09,00 a CremonaFiere.

