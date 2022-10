Carignano tutto pronto per la 29° edizione della "Sagra del Ciapinabò"

Con la sua Sagra regionale del Ciapinabò, che quest’anno celebra la ventinovesima edizione, la Città di Carignano e il suo Comitato Manifestazioni si sono ricavati da una trentina di anni uno spazio importante nel calendario degli eventi autunnali in Piemonte. La Sagra 2022, patrocinata come sempre dalla Città Metropolitana di Torino, è un appuntamento imperdibile per i buongustai di questo delizioso e gustoso tubero.

L’inaugurazione è in programma sabato 8 alle 10,30 in piazza Liberazione, ma nella serata del venerdì ci sarà una golosa anteprima grazie all’Istituto Alberghiero “Norberto Bobbio” di Carignano, che proporrà una cena nella tensostruttura allestita in piazza San Giovanni. Questo l’interessante e originale menù preparato: Cremoso di tornino con pera caramellata e "CIAPINAB0"; Battuta di Fassone, uovo di quaglia e misticanza autunnale; Anelli di Gragnano con crema di zucca, colatura di alici e crumble di pane integrale; Medaglioni al punto rosa con peperoni agrodolci e purè di "CIAPINAB0": Dolce Vivere; Acqua e vini della Collina Torinese (Az. Agricola Stefano Rossotto) e del Roero (Az. Agricola Rabel) Per info e prenotazioni: Comitato Manifestazioni (tel.334.6885244) Bar della Piazzetta (tel.011.9697131).

La Sagra regionale del Ciapinabò di Carignano, alla soglia del trentennale, manda in scena quest’anno un’edizione che per diversi motivi si preannuncia unica e scoppiettante.

Come sempre il fulcro della tre giorni sarà il padiglione coperto, quest’anno posizionato in piazza San Giovanni fronte Duomo, dove si potranno degustare tutti i piatti e le ricette rigorosamente a base di Ciapinabò. Tutto intorno le piazze e le vie di Carignano ospiteranno, come d’abitudine, tante iniziative di enogastronomia, ma non solo.

In piazza Liberazione “Isola del Gusto” le specialità dei diversi Street Food della regione; in piazza Savoia la verace tradizione contadina con la “XXVII Mostra Locale Bovini Razza Frisona”, sfilate dei bovini giovani e gare di allevatori; la domenica pomeriggio l’emozionante spettacolo della Transumanza in via Umberto I, piazza Carlo Alberto, via Silvio Pellico; sotto i portici di via Savoia e in via Villastellone, artigiani e creativi provenienti da tutto il Piemonte esporranno i manufatti del loro lavoro; “Portici del Benessere” in via Vittorio Veneto. Un interessante convegno con esperti, giornalisti e chef domenica mattina accompagnerà il pubblico alla scoperta del Ciapinabò e di tutte le sue caratteristiche.

Novità assoluta dell’edizione 2022, la presenza dell’Associazione del Distretto del Cibo, costituitasi il 31 maggio scorso: 26 comuni del Chierese- Carmagnolese, fra cui anche Carignano, uniti nella precisa finalità di promuovere e valorizzare il territorio locale e i suoi prodotti tipici.

Di giorno e di sera tanta musica, balli, animazione, esibizioni, a fare da corredo alla 29° Sagra regionale del Ciapinabò che vi aspetta dalle ore 19.30 di venerdi 7 ottobre (nel padiglione coperto in piazza San Giovanni cena preparata e servita dall’Istituto Alberghiero N. Bobbio di Carignano)..per stare tutti insieme e fare festa come nella migliore delle tradizioni paesane!

Radio Antenna 1 sarà presente con i propri Speaker nei giorni 8- 9 Ottobre 2022 e sarà possibile seguire la diretta sulla pagina www.antennaunoradio.com della radio e sulla pagina Facebook.

Portici del Benessere propone momenti di relax e crescita operatori olistici, formatori, counselor, esperti di benessere sociale ed economico ed una rappresentanza di operatori direttamente da Torino Esoterica, sotto l'egida del programma ALZIAMO LE VIBRAZIONI in onda tutti i giorni alle 18 su Radio Antenna Uno.

Sabato sera:

Ecco il ricco programma della Sagra:

Venerdì 7 ottobre

ore 18.00: Inaugurazione: mostra di Monica Ternavasio "Espressioni" Sala Mostre della Biblioteca Civica

ore 19.00: Apertura Isola del Gusto - P.za Liberazione

ore 20.00: Cena con i docenti e allievi I.I.S. "N. Bobbio" di Carignano. Padiglione P.za S. Giovanni. Su prenotazione

ore 21, Direttamente da Zelig “I Mammuth” – P.za S. Giovanni

ore 21.30, DJ SET con Giulia Trivero P.za Liberazione

Sabato 8 ottobre

ore 10.00: Apertura Stand commerciali, enogastronomici, artigianali ore 10.00: Apertura "Portici del Benessere" -Via Vittorio Veneto

ore 10.00: Personale di Giuseppe Bertinetti "Retroscena" - Portici P.za S. Giovanni

ore 10.30: INAUGURAZIONE XXIX SAGRA REGIONALE DEL CIAPINABO'. P.za Liberazione À

ore 11.00: "Area Radio Antenna Uno" Diretta radio, musica e animazione - P.za Liberazione

ore 11.00: Arrivo e sistemazione bovini per la XVII MOSTRA LOCALE BOVINI RAZZA FRISONA - P.za Savoia

ore 12.00-23.00: Degustazione "CIAPINABÒ" con bagna cauda e "CIAFRIT"­ P.za S. Giovanni

dalle ore 12.00: Isola del Gusto con degustazione piatti e prodotti tipici. P.za Liberazione

ore 12.30: Piatti con degustazione ai "CIAPINABÒ" a scelta* - P.za S. Giovanni

ore 12.30: L’arte di fare il RISOTTO ai "CIAPINABÒ" - P.za S. Giovanni

ore 16.30-18.00: Gara di conduzione Junior - P.za Savoia

ore 18.00: Mungitura sotto l'Ala - P.za Savoia

ore 16.00: Ginnastica Ritmica con le atlete della Polisportiva Carignano- P.za S. Giovanni

ore 19.30: Piatti degustazione ai "CIAPINABÒ" a scelta* - P.za S. Giovanni

ore 19.30: L’arte di fare il RISOTTO ai "CIAPINABÒ" - P.za S. Giovanni

ore 19.30: Intrattenimento musicale con Gerry Maggiore - P.za S. Giovanni

ore 21.00: Direttamente da Zelig "l Mammuth" - P.za S. Giovanni.

ore 21.30: DJ SET con Visco - P.za Liberazione

ore 21.30: DJ SET con Danilo - P.za Savoia

Domenica 9 ottobre

ore 9.00: Apertura Stand commerciali, enogastronomici, artigianali ore 9.00: Apertura "Portici del Benessere" - Via Vittorio Veneto

ore 9.00: Mercato ambulante non alimentare - Via Salotto

ore 9.30: INAUGURAZIONE XVII MOSTRA LOCALE BOVINI RAZZA FRISONA - P.za Savoia (ore 10.00-12.00: Valutazione categorie manze e finali) - P.za Savoia

Ore 10.00: NON SOLO BAGNA CAODA la "Svolta" buona del Ciapinabò di Carignano Talk show sulla filiera de/latte e del grano a Carignano con la partecipazione di:

Giorgio Albertino - Sindaco di Carignano; Tommaso Visca - Presidente Confa ricoltura Torino; Renata Cantamessa "Fata Zucchina' - Giornalista autrice e divulgatrice agroalimentare; Gabriele Busso -Vicedirettore Confagricoltura Torino; Tiziano Valperga - Direttore APA; Claudia Torta - Dirigente I.I.S. "N. Bobbio"di Carignano; Daniele Cerutti - Referente "Cerealceretto"; Barbara Ronchi della Rocca - giornalista, autrice ed esperta di galateo; Cinzia Cesano - Naturopata e tecnico erborista; Clelia Vivalda - Chef ristorante "Tra Arte e Querce" di Monchiero (con presentazione ricetta); Claudio Porchia - Giornalista e critico gastronomico; Roberto Pisani -Autore e comunicatore in cucina (con presentazione ricetta). Modera: Alessandro Felis - Agronomo e giornalista enogastronomico

ore 10.30: Degustazione "CIAPINABÒ" con bagna cauda e "CIAFRIT" - P.za S. Giovanni dalle

ore 11.00: Isola del Gusto con degustazioni piatti e prodotti tipici - P.za Liberazione dalle ore 12.00: Piatti degustazione al "CIAPINABO’ a scelta* - P.za S. Giovanni

ore 12,30 Aperitivo con i produttori: "Vermouth Carlo Alberto" Riserva bianco ed "Erbaluce di Caluso" (Bruno Giacometto) con il giornalista enogastronomico Alessandro Felis e Bruno Giacometto - P.za Liberazione

ore 12.30: L’arte di fare il RISOTTO al "CIAPINABO" - P.za S. Giovanni

ore 14.30: Valutazione categoria vacche - P.za Savoia

ore 16.30: Finali e premiazione categoria vacche - P.za Savoia

ore 17.00: Mun9itura sotto l'Ala- P.za Savoia

ore 14.00: Esibizione di balli Country Western "Oid Wild West" - P.za Liberazione ·

ore 14.30: I "Dixie Six" propongono il vivace Jazz degli anni ruggenti in uno stile che affonda le radici nella tradizione di New Orleans e Chicago, estesa fino all'era dello Swing - Piazze e vie cittadine

ore 15.00: Ginnastica Ritmica con le atlete della Polisportiva Carignano - P.za S. Giovanni

ore 15.00: Rappresentazione di Voga della Risata e Arteterapia - P.za Liberazione

ore 15.30: "LA TRANSUMANZA". Dai monti del Ravè alle valli della Quadronda passando per Via Umberto 1°, Piazza Carlo Alberto, Via Silvio Pellico. A cura di f.lli PEROTTI e f.lli RAMOINO,

ore 16.30: L’arte di fare il RISOTTO al "CIAPINABO" con il maestro Dacomo Antonio (Chef sommelier) e l'Azienda Agricola Bauducco- P.za S. Giovanni

ore 16.30: Esibizione "Let's Dance_Academy"- P.za C. Alberto

ore 19.00: Premiazione "CIAPINABÒ" più grande - 19° Memoria! "Savio lnes"

ore 19.00: Premiazione riatto più originale e ricetta più sfiziosa al "CIAPINABÒ" 10° Memorial "Oiindo Cammarella"

Sabato e domenica

Stand con Animazione, dirette radio, interviste, Dj con Radio Antenna Uno - P.za Liberazione

- P.za Liberazione Area street food con carne e verdure alla brace (Il Grigliane) - P.za Carlo Alberto

Area street food e angolo della Cucina Tipica (selezionata dall'Accademia del Gusto Piemontese) a cura dell’azienda Agricola E. Trombin,

Dj e animazione in P.za Savoia

Per saperne di più e consultare il programma della Sagra si può visitare il sito Internet del Comune www.comune.carignano.to.it e la pagina Facebook del Comitato Manifestazioni.

Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero telefonico 334-6885244 o scrivere a comitatomanifestazio@libero.it