3 idee per comporre il mazzo di fiori perfetto per il compleanno

Compleanno speciale in arrivo e, come al solito, zero idee? Niente panico: un mazzo di fiori e si va sempre sul sicuro! I fiori sono un evergreen, un dono sempre apprezzato da donne, ma anche da uomini, di tutte le età. Non a caso il detto recita "ogni fiore è segno d'amore": regalare un bouquet colorato e profumato è infatti sempre un'ottima idea per festeggiare occasioni importanti come il compleanno di una persona cara, è un gesto tanto semplice quanto efficace e d'effetto, capace di esprimere al meglio sentimenti e affetto sinceri. Insomma, i fiori sanno proprio parlare al cuore. Proprio per questo, nella scelta del bouquet di fiori per compleanno, soprattutto quando li si vuole spedire online, bisogna prestare attenzione a ciò che si vuole comunicare alla persona che lo riceverà, visto e considerato che a ogni fiore corrisponde un preciso significato.

Fiori di compleanno: come comporre il mazzo perfetto

Sembra facile, ma realizzare il mazzo di fiori perfetto che risponda esattamente ai principi di equilibrio, armonia e bellezza non è per nulla un gioco da ragazzi. Quella della composizione è infatti una vera e propria arte che ben si allontana dalla semplice creazione di un mazzo di fiori. Se si vuole stupire qualcuno regalando dei fiori di compleanno, quindi, bisognerà affidarsi alle mani esperte dei fioristi, come quelle di efiori che danno vita ad armoniche creazioni floreali pronte per essere spedite in tutta Italia.

Intanto ecco 3 idee dalle quali prendere spunto per comporre il mazzo di fiori perfetto.

Un mazzo di rose rosse

Intramontabile, romantico, dolce, mai scontato o banale. Il mazzo di rose rosse è il re per eccellenza dei bouquet più apprezzati, e forse desiderati, da ogni donna da parte soprattutto della propria dolce metà. Regalare un mazzo di fiori per compleanno di questo genere è sempre un successo assicurato. Le rose rosse sono il simbolo emblematico della passione e dell'amore, per questo sono ideali anche per il compleanno dell'uomo che si ama. In ogni caso è buona regola inserirne nel bouquet un numero sempre dispari o tante quanti sono gli anni della persona festeggiata. Per rendere il bouquet di rose rosse più originale e unico, è anche possibile abbinarlo con altri fiori, in particolar modo con quelli bianchi. Tra gli accostamenti possibili più d'effetto ci sono quelli con calle, orchidee, gypsophila e gelsomini.

Un bouquet di fiori di campo

Anche i fiori di campo possono essere un'idea senz'altro originale per comporre e regalare un mazzo di fiori per compleanno con un suo perché. Potrebbe essere perfetto per una persona allegra, semplice e amante della natura. Il bouquet di fiori di campo deve però essere pensato in base alla stagione. Se siamo in primavera, non sarà difficile trovare margherite, roselline, fiordalisi o calendule; in estate invece pulluleranno gelsomini, fiori di lavanda e girasoli; l'autunno sarà poi la stagione di bocche di leone e ciclamini selvatici; in inverno, infine, saranno protagonisti i narcisi, i non ti scordar di me o le campanelle.

I fiori di campo, soprattutto le piccole e delicate roselline, sono inoltre perfetti come fiori di compleanno da regalare a una bambina. Saranno ottimi se scelti nelle tonalità del rosa e se inserite in un piccolo mazzetto.

Un bouquet di fiori misti

Nella scelta di un mazzo di fiori per compleanno bisogna innanzitutto tenere conto se a ricevere il dono sarà una donna o un uomo. Nel primo caso, orchidee, garofani e rose potrebbero essere i fiori ideali da regalare in quanto esprimono femminilità, eleganza e bellezza. Per quanto riguarda i colori, anche in questo caso nulla è da lasciare alla casualità. Per una donna delicata e raffinata si può optare per delle tonalità pastello che spaziano dal bianco al rosa. Se si tratta di un'amica, invece, si può osare anche con colori più vivaci e decisi, come il giallo, l'arancione o il viola, e con l'aggiunta di qualche calla, un fiore molto femminile che esprime ammirazione.

Se il destinatario è un uomo, invece, meglio puntare su fiori dai colori più accesi: vanno bene il giallo, l’arancione, il verde e il blu. In questo caso sono consigliati girasoli (perfetti in realtà anche per le donne) per la loro capacità di trasmettere allegria e spensieratezza, le gerbere e i tulipani.

In ogni caso un mazzo di fiori per compleanno misto deve sempre essere organizzato con armonia ed equilibrio, in modo tale che ogni fiore possa esprimere al meglio la sua bellezza. Infine, se si vuole optare per una singola tipologia di fiori, tulipani, rose e orchidee vanno benissimo anche da soli: per questa soluzione, per rendere più variegato il mazzo, si può puntare tutto sui diversi colori dei fiori scelti.