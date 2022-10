Carignano (TO): la Sagra del Ciapinabò batte anche la pioggia

Il tempo inclemente della seconda giornata non ha impedito la buona riuscita della Sagra regionale del Ciapinabò, che ha celebrato la ventinovesima edizione.

Una buona affluenza a tutti gli eventi in programma ha confermato quanto questa festa sia nel cuore dei carignanesi e del Comitato Manifestazioni, guidato con simpatia e competenza da Roberto Brunetto. L’ottima riuscita della festa, nonostante la pioggia, e dopo due anni di assenza a causa della pandemia, è certamente un bel segnale di ripresa ed ha dato grande entusiasmo agli organizzatori che hanno cominciato a pensare in grande alla prossima edizione, quella del trentennale.

Fra le tante fiere e sagre presenti nel territorio della Città Metropolitana di Torino, quella del Ciapinabò si è ricavata uno spazio importante grazie ad una formula che tiene insieme elementi della tradizione con interessanti novità.

Laboratori di cucina, mostre mercato, animazioni musicali e spettacoli comici hanno ottenuto sempre grande successo.

Grande partecipazione e interesse anche per gli incontri culturali animati da Renata Cantamessa come la presentazione del Distretto del Cibo ed il convegno "Non solo Bagna Cauda", che ha esplorato il mondo del Ciapinabò, partendo dalla sua storia con Barbara Ronchi della Rocca per passare alle proprietà nutrizionali con Cinzia Cesano e per terminare con le ricette degli chef Clelia Vivalda e Roberto Pisani presentate dal giornalisti Claudio Porchia.

La XVII edizione della Mostra locale dei bovini di razza Frisona, ospitata in piazza Savoia, ha richiamato un grande pubblico di grandi e bambini. La tradizionale transumanza nella giornata di domenica ha attirato una piccola folla. Ad impreziosire il programma le dirette radiofoniche di Radio Antenna Uno.

Nella galleria fotografica alcune immagini della festa e in questo video una selezione dei momenti più belli.

In questo video l’importante presentazione del Distretto del Cibo del Chierese e Carmagnolese