Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

La liste (projection de film)

Giovedì 13 ottobre 2022 ore 20,30

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



Fête de la science

FINO AL 14 OTTOBRE 2022

Médiathèque Albert Camus,

19 Bld Chancel



Les pestiférés

Dal 14 ottobre al 16 ottobre 2022

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche.

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



43e édition de "Courir pour une fleur"

Dal 15 ottobre al 16 ottobre 2022

Le programme:

Samedi 15 octobre au stade du Fort carré :

Catégorie Minimes sur 2650 m: départ 9h30 filles et 9h35 garçons

Catégorie Benjamin(e)s sur 1865 : départ 10h filles et 10h05 garçons

Catégorie Poussin(e)s sur 970 m: départ 10h30 filles et 10h35 garçons

Catégorie École d’athlétisme (féminin /masculin) sur 765 m: départ 11h filles et 11h05 garçons

Dimanche 16 octobre au Cap d'Antibes:

Départ 9h pour course Adultes sur 9kms 670 ouvert aux cadets, juniors, espoirs, seniors, masters et course Adultes sur 21kms100 ouvert aux juniors, espoirs, seniors, masters

Le retrait des dossards se fera UNIQUEMENT au stade du Fort-Carré :

- Pour les enfants : le jeudi de 15h à 19h, le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 8h à 10h

- Pour les adultes : le jeudi de 15h à 19h, le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 12h à 19h

Pas de remise de dossards le dimanche pour la course adulte

Cap d'Antibes



Les Régates "rose"

Sabato 15 ottobre 2022

Port Vauban



Exposition "Palmyre Images de Syrie"

Fino al 30 ottobre 2022

Musée d’Archéologie

bastion Saint-André



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 6 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Catégories: Musées, Musées, Expositions, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public, Dessin



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 30 novembre 2022

Musée Peynet et du Dessin humoristique, Place nationale

Fermé les lundis et le 1er novembre.

Ouvert de 10 h à 12h50 et de 14h à 18h jusqu'à fin octobre.

Ouvert de 10h à 17h en novembre.



Exposition "La Main"

Event options

Exposition "La Main"

Fino al 31 Dicembre 2022

À Médiathèque Albert Camus

Catégories: Médiathèque, Expositions, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public, Accès libre, Dessin



Exposition "La Main" par Ronald Curchod

Fino al 31 dicembre 2022

Médiathèque Albert Camus



CAGNES SUR MER

PROGRAMMATION CASINO TERRAZUR, SPETTACOLO

FINO AL 7 APRILE 2023

CABARET - CLARA MORGANE

28/10/2022 - 20:00 à 22:00 - LA ROUE HUMAINE - DANSE CONTEMPORAINE & AÉRIENNE

18/11/2022 - 20:00 à 22:00 - SYLVIE VARTAN

20/01/2023 - 20:00 à 22:00 - THE BEATLES FACTORY

03/02/2023 - 20:00 à 22:00 - CHIMENE BADI - CHANTE PIAF

31/03/2023 - 20:00 à 22:30 - PULSE

07/04/2023 - 20:00 à 22:00 - ZIZE - LA FAMILLE, MAMMA MIA !!!

Casino Terrazur

421 avenue de la Santoline

Polygone Riviera

06800 Cagnes-sur-Mer

FRANCIA



CANNES

PROJECTION, CANNES 7TH ART AWARDS

3e édition

Da giovedì 13 ottobre a domenica 16 ottobre 2022

Horaire(s) :

De 10h à 22h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



CONCERT, PARTITA AFRICANA

Venerdì 14 ottobre 2022 ore 20,30

Église Saint-Georges

29 avenue du Roi Albert 1er



CONFÉRENCE, FAKE NEWS, COMMENT LA DÉSINFORMATION EST DEVENUE UNE ARME POLITIQUE

Venerdì 14 ottobre 2022 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



ANIMATIONS, OCTOBRE ROSE

Journée de sensibilisation

Venerdì 14 ottobre 2022 dalle 10 alle 17

Hôpital de Cannes Simone Veil

15 avenue des Broussailles



ANIMATIONS, BRADERIE CANNOISE

3e édition

Venerdì 14 ottobre e sabato 15 ottobre 2022, dalle 10 alle 19

centre-ville de Cannes et de Cannes La Bocca.

Piétonisation de la rue d'Antibes le samedi de 14h à 19h.



CONCERT, SÉRÉNADE VIENNOISE

Sabato 15 ottobre 2022 ore 20

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



SPECTACLE, MAMAN M'A DIT

Sabato 15 ottobre 2022 ore 20,30

Collège International de Cannes

1 avenue Alexandre Pascal



EXPOSITION, DES PLANÈTES PAR MILLIERS

Sabato 15 ottobre 2022

Exposition de 11h à 17h

Observation : 19h

Boulevard du midi Louis Moreau, proche du rond point Étienne Romano



SALON, MIPCOM 2022

Marché international des contenus audiovisuels

Da lunedì 17 ottobre a giovedì 20 ottobre 2022

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONFÉRENCE, LE BAISER DE L'HÔTEL DE VILLE

Lunedì 17 ottobre 2022 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



ANIMATIONS - FÊTE DE LA SCIENCE

Fino a mercoledì 19 ottobre 2022

Université Côte d'Azur



EXCURSION, VISITE DU QUARTIER OXFORD TERREFIAL

Mercoledì 19 ottobre 2022 ore 14

Villa Montrose - Archives historiques

9 avenue Montrose



CONFÉRENCE, LES FEMMES OUBLIÉES DE LA PEINTURE

Mercoledì 19 ottobre 2022 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM PANAFRICAIN 2022

19e édition

Da martedì 18 ottobre a domenica 23 ottobre 2022

espace Miramar et hôtel Martinez



EXPOSITION AU FIL DE L'ÎLE, UN ARCHIPEL IMAGINÉ

Fino al 13 novembre 2022

Horaire(s) :

Juin à septembre : tous les jours de 10h à 17h45

Octobre et novembre : du mardi au dimanche de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

Fermé les 1er et 11 novembre 2022

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION SI TAHITI M'ÉTAIT CONTÉE

Fino a domenica 13 novembre 2022

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION AGNÈS VARDA - PLAGES, CABANES ET COQUILLAGES

Fino a domenica 20 novembre 2022

La Malmaison, 47 La Croisette, Cannes



CONCERT C'PICAUD - MUSIQUES ACTUELLES - AUTOMNE 2022

Fini a sabato 3 dicembre 2022

Horaire:21h

Studio 13 / MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



EXPOSITION, ORSTEN GROOM, LIMBE

Fino all'11 dicembre 2022

Horaire(s) :

Juillet et août :

- Tous les jours de 10h à 18h

À partir de septembre :

- Du mardi au vendredi de 13h à 17h

- Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



SPECTACLE SAISON DES SPECTACLES DU PALAIS DES FESTIVALS 2022/2023

Fino al 30 aprile 2023

https://www.palaisdesfestivals.com/



CARROS

LES YEUX BRÛLANTS DE COULEURS – EXPOSITION

Fino al 18 dicembre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30.

Mostra di André Marzuk - Retrospettiva, opus 2

Centre International d'Art Contemporain

Place du Château



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

1946-1982

Fino a sabato 3 giugno 2023

Horaire(s) :

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



EZE

LES GOURMAND’EZE, FESTIVAL

Da sabato 15 a domenica 16 ottobre 2022.

Eze village

06360 Èze



MENTON

Journées nationales de l’architecture

Sabato 15 ottobre 2022 2022

10h : visite guidée de la vieille ville à deux voix (guide-conférencier et architecte), rendez-vous sur le parvis de l’église Saint Michel.

15h : visite interactive « trait d’architecte » : venez découvrir de manière originale le quartier de l’hôtel de ville, rendez-vous au square Ardoïno.

À la Bibliothèque l’ODYSSÉE :

9h30-12h30/14h-15h : ateliers destinés au jeune public

Cartes postales,

Mon Quartier,

Plan de la maison de mes rêves.

15h : conférence « D’hier à demain : la rénovation durable »

Présentation par un architecte de conseils des méthodes de rénovation durables et de l’amélioration des performances de votre logement. Par Envirobat BDM Bâtiments durables méditerranéens.

Informations

Accès libre et gratuit à toutes les manifestations durant les « Journées nationales de l’Architecture ».

parvis de la Basilique Saint Michel



Vidéo conférence « sur la piste du western » présentée par André Maggi.

Mercoledì 19 ottobre 2021 ore 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 13 ottobre 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 13 ottobre 2022 ore 14,30

Lunedì 17 ottobre 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 14 ottobre 2022 ore 10

Lunedì 17 ottobre 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 18 ottobre 2022 ore 14,30

Parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 17 ottobre 2022 ore 14,30

quai Napoléon III



Visite guidée : Menton à la Belle Epoque

Martedì 18 ottobre 2022 ore 10

Rendez vous devant l'Office de Tourisme

Palais de l'Europe.

Avenue Boyer



Visite guidée : la Chapelle des Pénitents Noirs

Mercoledì 19 ottobre 2022 ore 14,30

Rue du général Galliéni



Visite Guidée : Le Jardin du Royal Westminster

Mercoledì 19 ottobre 2022 ore 10,30

1510 promenade du Soleil



Exposition le château des enchantements

Fino al 14 novembre

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, ad eccezione del martedì

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Fino a domenica 16 ottobre 2022, Nouveau Musée National de Monaco

Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



53° Concorso internazionale di Bouquet

Da sabato 15 a domenica 16 ottobre 2022

53° Concorso internazionale di Bouquet con tema "Il colore nella moda", organizzato dal Garden Club di Monaco. Sotto l'altro patrocinio di S.A.S. il Principe Sovrano di Monaco e la Presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover.

Tunnel Riva

8 Quai Antoine 1er



MONACO ON STAGE - 100 anni di concerti a Monaco

Da sabato 15 ottobre a sabato 31 dicembre 2022, dalle 13 alle 19,

Chi non ha mai sognato di addentrarsi nelle quinte di un sala da concerti? Questa l'esperienza che propone questa mostra, dando modo ai visitatori di passare dall'altra parte dello specchio.

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Festival des Etoilés Monte-Carlo - "4 mani Yannick Alleno x Bruno Verjus"

Sabato 15 ottobre 2022 alle 20

Festival des Etoilés Monte-Carlo 2022 - Una programmazione gastronomica d'eccezione per una cena a 4 mani sfornata dal Yannick Alléno e dal cuoco Bruno Verjus.

Pavyllon Monte-Carlo

Square Beaumarchais



Giovani cantanti russi

Domenica 16 ottobre 2022 alle 15

Concerto dei giovani cantanti russi dell'Accademia dell'Opera di Monte-Carlo

Domenica 16 ottobre 2022, alle 15h

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Opera versione da concerto- "Déjanire"

Domenica 16 ottobre 2022 alle 18

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la Presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Déjanire" con Kazuki Yamada (regia), Kate Aldrich (mezzo-soprano), Julien Dran (tenore), Anaïs Constans (soprano), Jérôme Boutillier (baritono), Anna Dowsley (mezzo-soprano) e il Coro dell'Opera di Monte-Carlo con Stefano Visconti (direttore di coro). In programma: Saint-Saëns.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Conférence - "L'Itinéraire de Paris à Jérusalem ou la redécouverte du Levant par Chateaubriand"

Lundi 17 octobre 2022, à 18h30

L'Association Monégasque pour la Connaissance des Arts a le plaisir de vous présenter les 5 conférences du cycle "Désir d'aventures" - "L'Itinéraire de Paris à Jérusalem ou la redécouverte du Levant par Chateaubriand", Son Excellence Laurent Stéfanini, Ambassadeur de France en Principaute´ de Monaco et correspondant de l’Acade´mie des Sciences morales et politiques.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Concerto Giovane Pubblico - "Le Roman d’Ernest et Célestine"

Mercoledì 19 ottobre 2022 alle 15

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover- "Le Roman d’Ernest et Célestine" con Philippe Béran (direzione d'orchestra), Daniel Pennac (testo e recitante). In programma: Beffa.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Conférence - "L'Italiano: Una lingua giovane dal passato"

Mercredi 19 octobre 2022, à 19h

L’italien est un ensemble linguistique varié et complexe, dans lequel les mots et les expressions de l’histoire séculaire, voire millénaire, coexistent avec des paroles et des expressions très modernes. Une opinion très répandue attribue aux jeunes la responsabilité d’avoir bouleversé l’italien avec certaines habitudes bizarres. Valeria Della Valle et Giuseppe Patota, soutenus par les lectures de Pietro Conversano, s'engagent à démontrer que le noble passé de l’italien continue à vivre dans son présent, organisé par la Dante Alighieri Monaco.

Mercoledì 19 ottobre 2022, alle 19h

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Mostra - Newton, Riviera

Fino a mercoledì 23 novembre 2022,

Mostra - Newton, Riviera

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



Mostra - "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile"

Fino a sabato 31 dicembre 2022, Museo di Antropologia Preistorica

La mostra temporanea "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile", invita il pubblico a scoprire collezioni inedite e originali conservate, talvolta da più di cent'anni, dal Museo di Antropologia preistorica di Monaco.

Da mercoledì 1 giugno a sabato 31 dicembre 2022

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

SAISON KOSMA – RÉCITAL EN HOMMAGE À IANNIS XENAKIS, CONCERTO

Giovedì 13 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 18:30.

Stéphanos Thomopoulos al pianoforte per un recital in omaggio a Iannis Xenakis.

Claude Debussy : Danseuses de Delphes / Voiles / Le vent dans la plaine

Iannis Xenakis : Herma

Claude Debussy : Ce qu'a vu le vent d'ouest / La cathédrale engloutie / Brouillards

Iannis Xenakis : Mists

Claude Debussy : La terrasse des audiences du clair de lune / Les tierces alternées / Feux d'artifice

Iannis Xenakis : Evryali

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



UN GARS, UNE NANA, EMBROUILLES À DOMICILE, TEATRO

Da giovedì 13 a domenica 16 ottobre 2022

Orari di rappresentazione il giovedì alle 20. Il venerdì e sabato alle 21. Il domenica alle 17.

Tre commedie in un atto!

La paura di essere colpiti

L'onore dei Brossarbourg

La pace in casa

Compagnia: Théâtre Action - Fabienne Colson

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



UN FESTIVAL C’EST TROP COURT !

FINO AL 14 OTTOBRE 2022

Divers lieux de la ville

06000 Nice



MOLIÈRE, LA CHARRETTE ET LE MANÈGE, TEATRO

Venerdì 14 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix



LA CUISSE DU STEWARD, TEATRO

FINO AL 14 OTTOBRE 2022

La Cuisine

Route de Grenoble



A. CORELLI – CONCERTOS GROSSOS, OPUS VI, 1ÈRE PARTIE (INTÉGRALE), CONCERTO

Venerdì 14 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Église Saint-Martin dite Saint-Augustin

Place Saint-Augustin



SOIRÉE MORDU DE CINÉMA

Venerdì 14 ottobre 2022

Orari di apertura dalle 21:15 alle 0:15.

Venite a ballare le vostre musiche preferite dei film cult e passate una serata originale con i vostri amici sotto i riflettori.

Patinoire Jean Bouin

2 rue Jean Allègre

Complexe sportif Jean Bouin



LE MARIAGE DE FIGARO, TEATRO

Venerdì 14 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:30.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



AMOK, TEATRO

Venerdì 14 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Théâtre de La Tour

63 bd Gorbella



“SCÈNES EN PAPIER” – LECTURE – HORS LES MURS, SPETTACOLO

Sabato 15 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 19.

Augustin Bouchacourt verrà a condurre una produzione vocale con gli studenti del ciclo specializzato.

L'entre-pont

109, Pôle de cultures contemporaines



SILOH – 1ERE PARTIE : NORHVN, CONCERTO

Sabato 15 ottobre 2022

Orari di rappresentazione il sabato alle 21.

Salle Black Box

2 Pont René Coty

Centre AnimaNice Bon Voyage



CARAMBOLAGE À L’OUVERTURE DE LA PÉTANQUE COSMIQUE ! – MAXIME DUVEAU, ESPOSIZIONE

FINO AL 15 OTTOBRE 2022

Espace à vendre

10 rue Assalit



“ARBORETUM” & “ESPACES POSSIBLES” FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE

FINO AL 15 OTTOBRE 2022

Forum d'Urbanisme et d'Architecture

89, route de Turin



LORSQUE LES PEINTRES ARRIVÈRENT SUR PLACE, IL ÉTAIT DÉJÀ TROP TARD – THIERRY LAGALLA, ESPOSIZIONE

FINO AL 15 OTTOBRE 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 14 alle 19.

Espace à vendre

10 rue Assalit



MICHEL PLASSON, L’ÂME DE LA MUSIQUE FRANÇAISE, CONCERTO

Sabato 15 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 18.

Michel Plasson, grande difensore della musica francese, torna in questa stagione per dirigere un capolavoro della fine del XIX secolo: la magistrale Sinfonia di Franck.

César Franck - Variazioni sinfoniche - Sinfonia in re minore.

Direttore musicale Michel Plasson - Orchestra Filarmonica di Nizza

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



PANAME COMEDY CLUB, SPETTACOLO

Sabato 15 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Vera e propria istituzione nel campo della stand-up comedy, il Paname Art Café è il principale comedy club della capitale, dove è possibile incontrare regolarmente numerosi comici della scena francese e internazionale.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



LES BODIN’S, SPETTACOLO

Da sabato 15 a domenica 16 ottobre 2022

Orari di rappresentazione il sabato alle 20. Il domenica alle 15.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



TÊTE-À-TÊTE AVEC… MOLIÈRE – L’ILLUSTRE INCONNU – EMMANUELLE LORRE, TEATRO

Da giovedì 13 a domenica 16 ottobre 2022.

Giovedì 13 e venerdì 14 - 20:30

Sabato 15 - 17.30

Domenica 16 - 16:00.

Da giovedì 20 a domenica 23 ottobre 2022.

Giovedì 20 e venerdì 21 - ore 20.30

Sabato 22 - ore 17.30

Domenica 23 - ore 16:00.

Da giovedì 17 a domenica 20 novembre 2022.

Giovedì 17 e venerdì 18 - ore 20.30

Sabato 19 - ore 17.30

Domenica 20 - ore 16.00.

Da giovedì 1° a domenica 4 dicembre 2022.

Giovedì 01 e venerdì 02 - ore 20.30

Sabato 03 - 17:30

Domenica 04 - 16h00.

Da giovedì 16 a domenica 19 febbraio 2023.

Giovedì 16 e venerdì 17 - ore 20.30

Sabato 18 - ore 17.30

Domenica 19 - ore 16.00.

Un'immersione nella vita movimentata, nell'opera straordinaria e nella forte personalità di uno dei più grandi scrittori della cultura francese.

A più di 300 anni dalla sua morte fisica, lo spirito del drammaturgo infesta ancora il palcoscenico con brio.

Innamorata della lingua di Molière, appassionata di storia e letteratura, Emmanuelle Lorre ha un intimo appuntamento con Jean-Baptiste Poquelin. Dalla casa del Pavillon des singes, alla corte del Re Sole, passando per la prigione di Chatelet e i sentieri delle province francesi, l'attrice ci offre una conferenza-performance ricca di emozioni e scoperte. Scene di vita quotidiana, aneddoti ed estratti dall'opera del grande commediografo, che ci mostrano la Francia radiosa del XVII secolo e ci aprono una finestra sui misteri dell'immaginazione di Molière.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



FAITES L’AMOUR, PAS DES GOSSES – SACHA JUDASKO & SOPHIE DEPOOTER, TEATRO

FINO AL 16 OTTOBRE 2022

Orari di rappresentazione il giovedì, venerdì e sabato alle 19:30. Il domenica alle 16.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE NICE, CONCERTO

Domenica 16 ottobre 2022

Orari di rappresentazione ogni giorno alle 15:30.

Jardin des Arènes de Cimiez

184 avenue des Arènes de Cimiez



LE GRAND BLEU EN CINÉ-CONCERT

Lunedì 17 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



“LA CONTAMINATION BLANCHE”, PAR FLORIAN RUIZ - ESPOSIZIONE

FINO AL 17 OTTOBRE 2022

Dal 1° settembre al 30 giugno: dalle 10.00 alle 17.00.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



COPLAND – CAGE – L. BOULANGER – A. MAHLER – BERNSTEIN, CONCERTO

Lunedì 17 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Aaron Copland Old American songs - John Cage Aria - Lilli Boulanger The`me et variations - Alma Mahler Ausgewa¨hlte Lieder - Leonard Bernstein I hate Music!.

Soprano Liesel Ju¨rgens - Piano Thibaud Epp

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



“IT’S GOOD, YOU’RE NOT LOST” – HORS LES MURS, TEATRO

Martedì 18 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 19.

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix



NICE JAZZ SESSION – BELMONDO QUINTET, CONCERTO

Mercoledì 19 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Una band all-star, con una memoria impeccabile, una rara forza spirituale, un jazz a tutto tondo.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



QUASIMODO, SPETTACOLO

FINO AL 23 OTTOBRE 2022

15 ottobre 2022 alle 15:00

15 ottobre 2022 alle 17:30

16 ottobre 2022 alle 15:00

19 ottobre 2022 alle 15:00

22 ottobre 2022 alle 15:00

22 ottobre 2022 alle 17:30

23 ottobre 2022 alle 15:00.

Quasimodo vive da solo, isolato in cima ai campanili di Parigi. Un giorno, però, il Gobbo di Notre-Dame si ritrova nel mondo esterno e incontra la donna che cambierà la sua vita. E se reinventassimo la storia?

Quasimodo vive nascosto e isolato dal mondo esterno nei campanili della Cattedrale di Notre-Dame a Parigi sotto l'autorità di Frollo. I suoi unici amici sono due divertenti gargoyle che gli fanno compagnia. Tuttavia, un giorno riesce a sgattaiolare fuori dalla cattedrale. Scopre un nuovo mondo e incontra l'inaspettata Esmeralda... La sua vita cambierà gradualmente tra sorpresa, meraviglia, amore e amicizia. E se reinventassimo la storia?

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



LE CONTRAT, CAFFÈ TEATRO

FINO AL 23 OTTOBRE 2022

13 ottobre 2022 alle 20:00

14 ottobre 2022 alle 20:00

15 ottobre 2022 alle 20:00

16 ottobre 2022 alle 18:00

20 ottobre 2022 alle 20:00

21 ottobre 2022 alle 20:00

22 ottobre 2022 alle 20:00

23 ottobre 2022 alle 18:00.

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



FÊTE DES THÉÂTRES

FINO AL 23 OTTOBRE 2022

L'ottava edizione del Festival del Teatro si svolgerà dal 7 al 23 ottobre 2022!

Durante queste due settimane, un grande programma sarà offerto in diversi teatri della città. È tempo di tuffarsi nel favoloso mondo del teatro per fare il pieno di ricordi e soprattutto di sogni!

Trovate il programma completo qui: https://theatres.nice.fr/les-evenements

Nice



MON COLOCATAIRE EST UNE GARCE, TEATRO

FINO AL 28 OTTOBRE 2022

Orari di rappresentazione il venerdì alle 20.

Seduzione e umorismo all'appuntamento! Un classico del teatro-caffè che va in scena da oltre dieci anni!

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



LA GARE DU SUD, UNE JEUNE DAME DE 130 ANS, ESPOSIZIONE

FINO AL 29 OTTOBRE 2022

La città di Nizza e la sua Biblioteca Municipale celebreranno il 130° anniversario della sua mitica stazione meridionale con una mostra in collaborazione con il GECP (Groupe d'Etudes pour le Chemin de Fer de Provence).

La mostra ripercorrerà la storia della stazione, dall'inaugurazione nel 1892 alla rinascita nel 2014, passando per la chiusura nel 1991, mostrando al pubblico numerosi strumenti, materiale rotabile, mobili, oltre a vecchie fotografie e manifesti.

Bibliothèque Raoul Mille

33 avenue Malaussena



MARIAGE D’ENFER, CIRCO

FINO AL 29 OTTOBRE 2022

ogni giorno ORE 20

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



FLEURS D’ARTIFICE, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 OTTOBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 02/05 al 31/10.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



LA MOUSTACHE – FABRICE DONNIO, TEATRO

FINO AL 30 OTTOBRE 2022

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



EXPOSITION VÉNUS VÉNUS,ESPOSIZIONE

Fino al 1° novembre 2022

AC Hotel by Marriott Nice

59 Promenade des Anglais



LIVRES EN ÉDITIONS LIMITÉES, ESPOSIZIONE

Fino al 7 novembre 2022

Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: dalle 10 alle 18

Dal 1 novembre al 30 aprile: dalle 10 alle 17.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



JIVÉJIGO

FINO AL 2 DICEMBRE 2022

4 novembre 2022 alle 20:30

2 dicembre 2022 alle 20:30.

Una volta al mese, dal 2005, gli scatenati comici della lega di improvvisazione teatrale CountaBlaBla vi propongono Jivéjigo.

In questo spettacolo di improvvisazione in cui l'interazione con il pubblico è il motore della serata, quattro comici improvvisano le storie più inaspettate sulla base di sfide imposte da un presentatore che si affida alla partecipazione attiva del pubblico per lanciare parole al volo. Quindi, venite con le vostre idee... I CountaBlaBla risponderanno con i loro!

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



BLANCS – YOSEF JOSEPH DADOUNE, ESPOSIZIONE

FINO AL 12 NOVEMBRE 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 14 alle 19.

Galerie Eva Vautier

2 rue Vernier Quartier Libération



CINÉ-MARDIS – PROGRAMME D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022, PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

FINO A 13 DICEMBRE 2022

31 rue Louis de Coppet



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



RENE KOPELMAN – MODÈLES MARINS. DESSINER LA RÉGÉNÉRATION, ESPOSIZIONE

FINO AL 02 APRILE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



SAINT JEAN CAP FERRAT

CONFÉRENCE SOS GRAND BLEU « LES TORTUES MARINES EN MÉDITERRANÉE »

Venerdì 14 ottobre 2022 alle 20.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



VENCE

CONFÉRENCES – UNIVERSITÉ DANS LA VIE DU PAYS VENÇOIS

FINO AL 30 GIUGNO 2023

Cycle de conférences vendredi à 15h00

21 octobre 2022 - "Les Papes en Avignon" Par Gérard BERRIER

18 Novembre 2022 - « 22 ! V’la Molière » par Gilles ABITBOL

25 Novembre 2022 - « Le Maroc, entre image et réalités » Par Robert ESCALLIER

2 Décembre 2022 - « Nice, Villefranche 1809 carnets de voyage de 2 naturalistes » Claude Alexandre LESUEUR et François PERON par Michèle PEUTO MOREAU

16 Décembre 2022 - « Les « Belles au bois tissé » où une histoire de guitares » par Arnaud LEGRAND

6 Janvier 2023 - « 1388, Nice quitte la Provence » par Jean-Louis REPPERT

20 janvier 2023 - « Le Paris des écrivains Américains 1919-1939) » Par Ralf SCHOR

3 février 2023 - « Les mécanismes énergétiques et atmosphériques du climat de notre planète » Par Pierre CARREGA

10 février 2023 - «Françoise HARDY » Par Jean-Sylvain CABOT

3 mars 2023 - « à préciser » Par Jean MASCLE

17 mars 2023 - « à préciser » par Yves UGHES

31 mars 2023 - « Scandales à Orsay, où l’image de la femme dans l’art du XIX)° siècle » Par Agnès ABITBOL-DUMARTIN

7 avril 2023 - « Voyage en terre Olmèque » sur la civilisation mère de l’aire mésoaméricaine Par Eneko SAINT ANDRE

14 avril 2023 - "La France et l’Italie fasciste de 1922 à 1939" par Jérémie GUEDG

5 mai 2023 - « Ornements et décors des résidences aristocratiques à l’époque baroque » Par Jean Loup FONTANA

12 mai 2023 - « Jean GIONO et « sa » Provence» par Marc CHAIX

26 mai 2023 - « à préciser » Par Anne BROGINI

Salle de la Médiathèque Municipale Elise et Célestin Freinet

228 avenue du Colonère Méyère



VILLEFRANCHE-SUR-MER

ESPOSIZIONE DI JEAN-BAPTISTE BERNADET

Fino al 4 dicembre 2022

La esposizione "Plein Jour" invita a fare una passeggiata poetica nella Cittadella.

Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint Elme

Place Emmanuel Philibert



CONFERENZE “LES MARDIS DE LA CITADELLE”

FINO AL 4 OTTOBRE 2022 A 11 APRILE 2023

Convegni con temi diversi.

Auditorium de la Citadelle

place Emmanuel Philibert