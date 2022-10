Nizza, torna il grande jazz con le Nice Jazz Festival Sessions (Foto)

Nizza si sta sempre più affermando come delle città europee del Jazz: dopo il successo Nice Jazz Festival, da ottobre a dicembre sarà la volta delle Nice Jazz Festival Sessions.

L’occasione per presentare, nelle sale cittadine, artisti internazionali e francesi.

Questo il programma delle Nice Jazz Festival Sessions

Belmondo Quintet – Mercoledì 19 ottobre 2022 ore 20 – Conservatoire de Nice

Il Belmondo Quintet è un duo di talento composto da Stéphane, trombettista e suo fratello Lionel, sassofonista. Per più di un quarto di secolo, questi due eccezionali musicisti hanno condotto un numero impressionante di avventure musicali, con il supporto incondizionato del loro gruppo, che li ha sempre seguiti nel loro percorso artistico. Oggi, con la loro esperienza e fedeli ai loro principi, i fratelli stanno facendo rivivere l'intrepido Belmondo Quintet.

Prima parte: Jellyfish Trio, gruppo composto da studenti del conservatorio e insegnanti di musica: Marco Cimino al pianoforte, Jacopo Forno alla batteria e Rémi Le Flohic al contrabbasso.

MARCUS MILLER - ©DR

Marcus Miller European Fall Tour 2022 – Martedì 15 novembre 2022 ore 20,30– Opéra de Nice

Marcus Miller, geniale bassista, creatore, produttore, compositore, trasporta in un universo tra Funk, Soul e Jazz di oggi. In 30 anni di carriera e molte collaborazioni con i più grandi come Miles Davis, Eric Clapton e Aretha Franklin, Marcus Miller è salito al rango di più grande, come dimostrano i suoi numerosi premi ricevuti (2 Grammy Awards, Edison Prize, Victoire du Jazz ...).

SCOTT ALLEN ©DR



Scott Allen feat. Bruno Speight + Jam Session – Mercoledì 7 dicembre 2022 ore 20 – Stockfish

Bassista emerito, riconosciuto dai suoi coetanei come musicista di grande talento, Scott Allen ci regala una musica generosa e gioiosa. Accompagnato da eccellenti musicisti di talento ed entusiasti, l'ensemble delizierà gli amanti del funk. Il concerto sarà seguito da una Jam Session animata da Scott Allen. Non dimenticare i vostri strumenti!

BEN - ©Guillaumelandry

Ben (l’Oncle Soul)– Venerdì 9 dicembre 2022 ore 20 – Théâtre Lino Ventura

Dieci anni fa è uscito il primo album di Ben L'Oncle Soul. Ha rivelato l'attitudine soul di questo straordinario cantante delle Beaux-Arts de Tours. Ora, Ben Uncle Soul è diventato Ben, molto semplicemente. Con Addicted to You, Ben spazza i confini tra R'n'B e hip hop, tendenza jazz, obbedienza pop, con echi soul qui e reggae là.

Prima parte: Mey "Lost & Found"

Magi Aleksieva MEY è una cantante di origine bulgara che vive nel Sud della Francia da diversi anni. Ad oggi ha prodotto quattro album in collaborazione con vari artisti. La cantante presenta la sua musica a livello internazionale da più di dieci anni e nel 2021 ha pubblicato il suo nuovo album: "Lost and Found".

CHINA MOSES - ©Sylvain Norget

China Moses – Giovedì 15 dicembre 2022 ore 20 – La Cuisine

China Moses ha una presenza scenica intensa e luminosa. La sua voce contralto suggerisce una densità naturale, un carattere risoluto, una colorazione sorprendente e conduce il pubblico nel suo universo. Le sue performance teatrali stanno diventando sempre più un'esperienza immersiva. Presenterà a Nizza, in anteprima, le sue ultime composizioni, ancor prima dell'uscita del suo album nel 2023.

Prima parte: Maë Defays

Maë esplora le profondità dell'oceano e l'anima umana attraverso una musica poetica e senza confini. Preoccupata per le questioni climatiche che pesano sulla sua generazione, desidera condividere la sua sensibilità ecologica attraverso una musica impegnata, ispirata dalla natura e dalla sua fragile bellezza.