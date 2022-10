L'inaugurazione del Parco Naturale di Polygone Riviera a Cagnes-sur-Mer

Al fine di sensibilizzare i visitatori sull’importanza della preservazione della biodiversità, Polygone Riviera ha inaugurato mercoledì 12 ottobre il nuovo parco naturale offrendo ai turisti la possibilità di vivere un'esperienza sensoriale unica e di immergersi nella vegetazione locale. Con quasi 150 firme, Polygone Riviera è il primo centro commerciale di svago all'aperto della Francia, un'area di interesse per i turisti situato in Francia, a Cagnes sur Mer, rivelandosi un connubio unico tra il mondo della moda e della natura.

Dopo 12 mesi di ristrutturazione, qui una nuova passeggiata lungo il fiume Malvan vi inviterà a rilassarvi donandovi l'opportunità di godervi il paesaggio e di scoprire le opere di Sacha Sosno, il poliedrico artista di Nizza, in mostra durante l'inaugurazione prima di prendere dimora lungo i vicoli del centro.

"Il completamento di questo parco era atteso con ansia dai negozianti di Polygone Riviera, sia per la sua ambizione ambientale ma anche per l'esperienza unica e differenziante offerta ai nostri visitatori e alle nostre e i residenti locali. Questo piccolo angolo di verde e di natura sarà apprezzato tutto l'anno. I clienti sono sempre più alla ricerca di ambienti in grado di combinare shopping e natura", afferma Elodie Poudevigne - La Grande Récré.

Con questo progetto, Polygone Riviera partecipa attivamente al programma della politica ambientale volontaria "Luoghi migliori 2030” che mira a ridurre l'impronta di carbonio del centro del 40% entro il 2030 e che è stato integrato da nuove misure per rendere centri commerciali Unibail-Rodamco-Westfield più efficienti dal punto di vista energetico.

Orari di apertura : i negozi dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 20.00 e la domenica dalle 11.00 alle 19.00; i ristoranti e la multisala CGR Cinemas dal lunedì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e il Casinò Terrazur: dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 4 del mattino.

Parcheggi aperti dalle 8.00 alle 4.00 - 2 ore di parcheggio gratuito + 2 ore gratuite per i membri del programma fedeltà del centro.

Per maggiori informazioni: http://www.polygone-riviera.fr