Nizza, al via domani, con un concerto duo rap composto da Yass Sogo e Killian Alaari, i giovedì dello Stockfish

Dalla sua apertura, avvenuta nel mese di marzo 2022, Le Stockfish , “la più piccola delle grandi sale” si è affermato nel panorama culturale francese.

Il programma dello Stockfish é eclettico: la sala situata nel cuore della Maison de l'Etudiant offre un'esperienza musicale unica. Si tratta di uno spazio di scoperta, convivialità e condivisione.

Le Stockfish esalta, durante i concerti, artisti locali e dà loro la possibilità di brillare, sia nella prima parte di esibizioni di grandi nomi del panorama nazionale, sia il giovedì in solitaria, durante "Les jeudis du Stockfish".

Domani, giovedì, 20 ottobre alle 21 , prenderà il via, con la prima serata, "Il giovedì dello Stockfish ".

Si esibirà il duo rap composto da Yass Sogo e Killian Alaari, in un concerto dal vivo. Tecnica e musicalità sono le parole d'ordine di questi artisti che hanno calcato i palcoscenici della Costa Azzurra.

L’ingresso a questa serata ha un biglietto unico a 6 euro, in linea con la politica tariffaria molto vantaggiosa avviata dall'apertura della sala.

Altri concerti previsti dal cartellone di "Les jeudis du Stockfish”

Giovedì 10 novembre 2022 ore 21 - Le Môme

Le Môme, un rapper dal testo polimorfico e senza tempo, vuole riunire le persone attorno a ritmi orecchiabili e testi potenti. Le Môme e i suoi musicisti fanno vibrare, cantare e ballare in un ritorno alle radici dell'Hip-Hop.

Giovedì 24 novembre 2022 ore 21 - Riff Tonic

Riff Tonic, gruppo rock del territorio nizzardo, mescola riff incisivi e suoni electro. Dopo un tour in Giappone nel 2018 e la partecipazione al festival di San Remo Rock nel 2021, la loro ascesa continua. Saranno a Stockfish per un'anteprima del loro nuovo EP.



Giovedì 1° dicembre 2022 ore 21 Porno Graphic Messiah

Hanno suonato negli Stati Uniti, in Canada e in Spagna, il Metal indus made in Côte d'Azur dei Porno Graphic Messiah torna a Nizza per un concerto dal vivo.