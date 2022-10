Antibes – Juan Les Pins: un’idea per i regali di fine anno? La fornisce la quarta edizione del Week-end du Design et des Arts

Servono un’ispirazione o un consiglio per fine anno? Un’idea per i regali o per abbellire la tavola imbandita per il cenone o una serata con gli amici?

Ad Antibes un aiuto cercherà fornirlo la quarta edizione del Week-end du Design et des Arts, che si terrà al centro congressi Antipolis, a Juan-les-Pins, da venerdì 2 a domenica 4 dicembre 2022.

Una quarantina di designer e artigiani hanno immaginato oggetti di uso quotidiano, luci, mobili, ma anche gioielli da acquistare che rientrano in una fascia di prezzo varia, tutti realizzati in Francia.

L'ospite d'onore, Hervé Obligi, maestro d'arte, specializzato nell’intarsio su pietra dura, esporrà una collezione di tavoli “Asphalt” ispirati al mondo urbano e la sua collezione di penne che raccontare storie.

Inoltre conferenze e laboratori riuniranno personaggi del mondo del commercio e dell’arte che condivideranno le loro esperienze.

La quarta edizione del Week-end du Design et des Arts si terrà al Centro Congressi di Antipolis, Chemin des Sables numero 60 a Juan-les-Pins dal 2 alò 4 dicembre, dalle 10 alle 19.